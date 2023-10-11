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СМИ: Зеленский хочет посетить Израиль

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 11 октября 2023, 22:24
СМИ: Зеленский хочет посетить Израиль
ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО: ОП

Офис президента Украины направил запрос израильской стороне с просьбой дать согласие на официальный визит Владимира Зеленского.

Источник: портал Axios со ссылкой на собеседников в украинских и израильских властях, пишет "Европейская правда"

Детали: Источники Axios утверждают, что офис Зеленского направил официальный запрос в офис премьер-министра Израиля с просьбой согласовать визит. Но переговоры по этому вопросу носят предварительный характер, и дата вероятного визита еще не определена.

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Визит украинского президента имеет целью проявить солидарность с Израилем, который 7 октября подвергся нападению со стороны террористической группировки ХАМАС.

Ранее в среду Зеленский, прибывший в Брюссель для очного участия в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, призвал других лидеров посетить Израиль в знак солидарности, сославшись на визиты чиновников в Киев в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ.

"Вот почему я призываю всех лидеров посетить Израиль и показать свою поддержку народу. Я не говорю о каких-то институтах, а о поддержке людей, которые пострадали от террористических атак и умирают сегодня", – сказал он.

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Среди высокопоставленных чиновников, которые побывали в Израиле после нападения, были только министры иностранных дел Чехии и Великобритании. Также ожидается, что на этой неделе визит совершит государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Темы: ЗеленскийИзраиль
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