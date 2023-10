Британская разведка считает, что Россия накапливает ракеты перед ударами по Украине

Британская военная разведка предполагает, что три недели "затишья" от массированных ракетных ударов по Украине связаны с тем, что Военно-воздушные силы России ждут новых ракет.

Источник: разведывательный обзор Министерства обороны Великобритании за 13 октября

Дословно: "Самолеты дальней авиации ВВС России не наносили ударов по Украине с 21 сентября 2023 года, то есть в течение 21 дня.

Хотя такие перерывы не являются чем-то необычным, последний подобный перерыв в нанесении ударов произошел в период с 9 марта по 28 апреля 2023 года, то есть 51 день. Тогда, вероятно, дальняя авиация почти исчерпала свои запасы боеприпасов для ракет AS-23 после зимней кампании против критически важных объектов украинской национальной инфраструктуры.

На этот раз, вероятно, российская дальняя авиация сохраняет имеющиеся запасы ракет AS-23, а также использует эту паузу для увеличения пригодных к использованию запасов в ожидании дальнейших мощных ударов по Украине зимой".

Детали: Британская разведка отмечает, что в последнее время Россия сосредоточила свои воздушные удары на объектах зернового хозяйства на юге Украины, используя беспилотные летательные аппараты односторонней атаки "Shahed" (БПЛА OWA).

Это включало удары по украинским портам на реке Дунай, что, вероятно, требовало высокого уровня точности из-за близости цели к румынской границе.

Аналитики предполагают, что Россия использовала БПЛА "Shahed" OWA для этих целей из-за их лучшей точности по сравнению с другими типами ракет воздушного базирования.

