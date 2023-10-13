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Британская разведка считает, что Россия накапливает ракеты перед ударами по Украине

Елена РощинаПятница, 13 октября 2023, 09:38
Британская разведка считает, что Россия накапливает ракеты перед ударами по Украине
Бомбардировщик Ту-95, фото ТАСС

Британская военная разведка предполагает, что три недели "затишья" от массированных ракетных ударов по Украине связаны с тем, что Военно-воздушные силы России ждут новых ракет.

Источник: разведывательный обзор Министерства обороны Великобритании за 13 октября 

Дословно: "Самолеты дальней авиации ВВС России не наносили ударов по Украине с 21 сентября 2023 года, то есть в течение 21 дня.

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Хотя такие перерывы не являются чем-то необычным, последний подобный перерыв в нанесении ударов произошел в период с 9 марта по 28 апреля 2023 года, то есть 51 день. Тогда, вероятно, дальняя авиация почти исчерпала свои запасы боеприпасов для ракет AS-23 после зимней кампании против критически важных объектов украинской национальной инфраструктуры.

На этот раз, вероятно, российская дальняя авиация сохраняет имеющиеся запасы ракет AS-23, а также использует эту паузу для увеличения пригодных к использованию запасов в ожидании дальнейших мощных ударов по Украине зимой".

Детали: Британская разведка отмечает, что в последнее время Россия сосредоточила свои воздушные удары на объектах зернового хозяйства на юге Украины, используя беспилотные летательные аппараты односторонней атаки "Shahed" (БПЛА OWA). 

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Это включало удары по украинским портам на реке Дунай, что, вероятно, требовало высокого уровня точности из-за близости цели к румынской границе.

Аналитики предполагают, что Россия использовала БПЛА "Shahed" OWA для этих целей из-за их лучшей точности по сравнению с другими типами ракет воздушного базирования.

Темы: ракетный удароружиеРосcияразведка
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