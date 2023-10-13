Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британская разведка считает, что Россия накапливает ракеты перед ударами по Украине

Елена РощинаПятница, 13 октября 2023, 09:38
Британская разведка считает, что Россия накапливает ракеты перед ударами по Украине
Бомбардировщик Ту-95, фото ТАСС

Британская военная разведка предполагает, что три недели "затишья" от массированных ракетных ударов по Украине связаны с тем, что Военно-воздушные силы России ждут новых ракет.

Источник: разведывательный обзор Министерства обороны Великобритании за 13 октября 

Дословно: "Самолеты дальней авиации ВВС России не наносили ударов по Украине с 21 сентября 2023 года, то есть в течение 21 дня.

Реклама:

Хотя такие перерывы не являются чем-то необычным, последний подобный перерыв в нанесении ударов произошел в период с 9 марта по 28 апреля 2023 года, то есть 51 день. Тогда, вероятно, дальняя авиация почти исчерпала свои запасы боеприпасов для ракет AS-23 после зимней кампании против критически важных объектов украинской национальной инфраструктуры.

На этот раз, вероятно, российская дальняя авиация сохраняет имеющиеся запасы ракет AS-23, а также использует эту паузу для увеличения пригодных к использованию запасов в ожидании дальнейших мощных ударов по Украине зимой".

Детали: Британская разведка отмечает, что в последнее время Россия сосредоточила свои воздушные удары на объектах зернового хозяйства на юге Украины, используя беспилотные летательные аппараты односторонней атаки "Shahed" (БПЛА OWA). 

ВИДЕО ДНЯ

Это включало удары по украинским портам на реке Дунай, что, вероятно, требовало высокого уровня точности из-за близости цели к румынской границе.

Аналитики предполагают, что Россия использовала БПЛА "Shahed" OWA для этих целей из-за их лучшей точности по сравнению с другими типами ракет воздушного базирования.

Темы: ракетный удароружиеРосcияразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Мать немки, которую похитил ХАМАС, сообщила о смерти дочери

Путин созывает большое совещание из-за антисемитских погромов в Махачкале

Минцифры хочет запустить "смарт-мобилизацию"

дополнено, видео, фотоТанки Израиля перерезали ключевую дорогу Сектора Газы – СМИ

инфографикаУкраинцы убеждены, что сейчас не время для выборов − КМИС

Россияне ударили ракетами в судоремонтный завод под Одессой, есть пострадавшие

Все новости...
ракетный удар
РФ атаковала Полтавщину: в Миргородской общине был слышен взрыв
Удар по Грозе: идентифицировано 49 погибших, 5 человек считаются пропавшими без вести
"Ребеночек в морге лежит. Не знаем, наш ли". Как село Гроза переживает массовое убийство и готовится к погребению жертв россиян
Последние новости
13:49
Еврокомиссия о погромах в Дагестане: Мы решительно осуждаем любой антисемитизм
13:33
Минвосстановления призывает девелоперов присоединиться к программе "еВідновлення"
13:30
Враг ударил баллистикой по пригороду Запорожья: разрушен объект социнфраструктуры
13:17
Налог на Uber: депутаты хотят облагать налогом курьеров, таксистов и репетиторов
13:06
ЕЦБ продолжает давить на банки с целью ослабления их связей с РФ
12:59
В Молдове заблокируют более 20 сайтов, управляемых из России
12:59
Федоров: Повесток в "Дії" не будет
12:49
Российские снаряды разрушили часовню и ранили двух человек на Херсонщине
12:37
Мать немки, которую похитил ХАМАС, сообщила о смерти дочери
12:31
Путин созывает большое совещание из-за антисемитских погромов в Махачкале
Все новости...
Реклама: