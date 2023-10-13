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Боррель призвал Китай, где находится с визитом, повлиять на Россию, чтобы прекратить войну

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 13 октября 2023, 20:48
Боррель призвал Китай, где находится с визитом, повлиять на Россию, чтобы прекратить войну
ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель в пятницу вновь призвал Китай повлиять на Россию для прекращения агрессии в Украине, а также поддержать украинскую "формулу мира" для завершения войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Борреля на пресс-конференции с министром иностранных дел Китая Ваном И по итогам заседания Стратегического диалога ЕС-Китай

Детали: Топ-дипломат ЕС рассказал, что попросил Китай, как постоянного члена Совета Безопасности ООН, "использовать свое влияние на Россию, чтобы остановить агрессивную войну", а также предостерег от прямой или косвенной военной поддержки Москвы.

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"До сих пор – и я благодарю за это – никакой прямой военной поддержки России не было, но это то, что для нас является очень важным вопросом", – добавил он.

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"Эта война должна закончиться. А для того, чтобы закончить войну, должны быть переговоры о мире. Лучший способ для нас достичь прогресса в этих переговорах – это украинская "формула мира", и мы рассчитываем на поддержку Китая", – отметил Боррель.

Он также сказал, что призвал Пекин добиться возвращения России в Черноморскую зерновую инициативу, поскольку война в Украине "имеет значительное влияние на весь мир с точки зрения продовольственной безопасности".

Для Борреля нынешний визит в Китай, который в течение года по разным причинам откладывался дважды, – первый после вступления в должность главы дипломатии Евросоюза. Ожидается, что он "проложит путь" для проведения саммита ЕС-Китай до конца этого года.

Как известно, Европейский Союз пытается привлечь Китай к урегулированию войны в Украине, считая, что тот имеет рычаги влияния на российское руководство. Эта же цель была поддержана лидерами ЕС на последнем саммите в июне.

Темы: ЕСКитайвойна
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