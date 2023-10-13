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Боррель закликав Китай, де перебуває з візитом, вплинути на Росію, щоб припинити війну

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 13 жовтня 2023, 20:48
Боррель закликав Китай, де перебуває з візитом, вплинути на Росію, щоб припинити війну
ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Високий представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель 13 жовтня знову закликав Китай вплинути на Росію для припинення агресії в Україні, а також підтримати українську "формулу миру" для завершення війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Борреля на пресконференції з міністром закордонних справ Китаю Ваном Ї за підсумками засідання Стратегічного діалогу ЄС-Китай

Деталі: Топ-дипломат ЄС розповів, що попросив Китай, як постійного члена Ради Безпеки ООН, "використати свій вплив на Росію, щоб зупинити агресивну війну", а також застеріг від прямої чи непрямої військової підтримки Москви.

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"Досі – і я дякую за це – жодної прямої військової підтримки Росії не було, але це те, що для нас є дуже важливим питанням", – додав він.

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"Ця війна має закінчитися. А для того, щоб закінчити війну, мають бути переговори про мир. Найкращий спосіб для нас досягти прогресу в цих переговорах – це українська "формула миру", і ми розраховуємо на підтримку Китаю", – зазначив Боррель.

Він також сказав, що закликав Пекін домогтись повернення Росії в Чорноморську зернову ініціативу, оскільки війна в Україні "має значний вплив на весь світ з погляду продовольчої безпеки".

Для Борреля нинішній візит до Китаю, який протягом року з різних причин відкладався двічі, – перший після вступу на посаду голови дипломатії Євросоюзу. Очікується, що він "прокладе шлях" для проведення саміту ЄС-Китай до кінця цього року.

Як відомо, Європейський Союз намагається залучити Китай до врегулювання війни в Україні, вважаючи, що той має важелі впливу на російське керівництво. Ця ж мета була підтримана лідерами ЄС на останньому саміті в червні.

Теми: ЄСКитайвійна
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