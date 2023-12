Боррель закликав Китай, де перебуває з візитом, вплинути на Росію, щоб припинити війну

Високий представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель 13 жовтня знову закликав Китай вплинути на Росію для припинення агресії в Україні, а також підтримати українську "формулу миру" для завершення війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Борреля на пресконференції з міністром закордонних справ Китаю Ваном Ї за підсумками засідання Стратегічного діалогу ЄС-Китай

Деталі: Топ-дипломат ЄС розповів, що попросив Китай, як постійного члена Ради Безпеки ООН, "використати свій вплив на Росію, щоб зупинити агресивну війну", а також застеріг від прямої чи непрямої військової підтримки Москви.

"Досі – і я дякую за це – жодної прямої військової підтримки Росії не було, але це те, що для нас є дуже важливим питанням", – додав він.

