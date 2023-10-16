На Кировоградщине есть попадания в результате ночной атаки, один раненый
Понедельник, 16 октября 2023, 09:24
Враг ночью атаковал Кировоградщину дронами и ракетами - есть попадания, один раненый.
Источник: глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram
Прямая речь: "Всю ночь враг терроризировал Кировоградщину ракетами и дронами.
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Работало ПВО. Есть сбития, к сожалению есть и попадания. Один человек доставлен в больницу".
Детали: Он добавил, что разрушений гражданской инфраструктуры нет.