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На Кировоградщине есть попадания в результате ночной атаки, один раненый

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 16 октября 2023, 09:24
На Кировоградщине есть попадания в результате ночной атаки, один раненый
Иллюстративное фото из Sputnik

Враг ночью атаковал Кировоградщину дронами и ракетами - есть попадания, один раненый.

Источник: глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram

Прямая речь: "Всю ночь враг терроризировал Кировоградщину ракетами и дронами.

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Работало ПВО. Есть сбития, к сожалению есть и попадания. Один человек доставлен в больницу".

Детали: Он добавил, что разрушений гражданской инфраструктуры нет.

Темы: Кировоградская областьракетный ударбеспилотникиобстрел
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