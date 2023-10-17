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На подконтрольную Украине территорию вернули 3 детей, которые были в оккупации

Ирина БалачукВторник, 17 октября 2023, 10:54
На подконтрольную Украине территорию вернули 3 детей, которые были в оккупации
Фото minre.gov.ua

Трех детей с временно оккупированной Херсонщины удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию.

Источник: Минреинтеграции

Дословно министерство: "Когда россияне зашли в Херсон, родители 10-летнего Александра, 8-летней Дарьи и 6-летнего Якова решили отправить детей в село к бабушке, надеясь на большую безопасность. Вскоре областной центр освободили, а бабушка с внуками остались на временно оккупированной территории".

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Детали: Отступая из Херсона, россияне подорвали Антоновский мост, поэтому забрать детей стало невозможно.

Мать детей обратилась за помощью к Украинской сети за права ребенка.

"Благодаря усилиям Украинской сети за права ребенка и при содействии Минреинтеграции дети снова вместе с родителями", − отметили в министерстве.

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Также сообщается, что на прошлой неделе воссоединилась еще одна семья. После 19 месяцев разлуки с ВОТ Херсонской области к родителям вернулись 9-летняя Надежда и ее 14-летний брат Михаил. Эти дети накануне полномасштабного вторжения поехали в гости к бабушке и дедушке.

После оккупации села путь на подконтрольную правительству Украины территорию был отрезан. Но все же детей удалось вернуть родителям.

Темы: детиоккупацияХерсонская область
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