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Билецкий: Регулярным войскам России в прямом смысле слова конец

Севгиль Мусаева, Валентина РоманенкоВторник, 17 октября 2023, 13:43
Билецкий: Регулярным войскам России в прямом смысле слова конец
Андрей Билецкий. фото из его Twitter

По словам командира Третьей штурмовой бригады Андрея Билецкого, российские силы стали мощнее в сфере радиоэлектронной борьбы, беспилотников, имеют достаточно качественной артиллерии, но регулярные сухопутные войска РФ - фактически мертвая составляющая.

Источник: Билецкий в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Регулярным сухопутным войскам России, той составляющей, которая больше всего старается, а это всегда пехота, им в прямом смысле слова конец.

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Я шапкозакидательством не страдаю, не считаю Россию простым врагом и нашу победу гарантированной и конечной, не призываю расслабиться. Но что, по моей точке зрения, случилось?

Это вторжение на авось, которое началось в феврале 22-го года, когда они бросили маленькую по факту группировку, от 154 до 186, кажется, тысяч... Они думали, что это будет военно-полицейская операция, что они так далеко забегут, все поднимут руки и фактически операция перейдет в операцию наведения порядка и разоружения, как им казалось.

Так не получилось. Война пошла по понятным причинам не по их сценарию. И вместо того, чтобы это быстро понять, начать мобилизовать население, в армию призывать или наоборот сделать эти шаги, которые они потом все равно сделали (бегство из-под Киева, бегство из-под Харькова), они вместо этого кричали: вперед, вперед, вперед. И полностью стерли свои кадровые части. Вот прямо стерли их, как о наждачную бумагу - в ноль".

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Детали: По словам Билецкого, у россиян нет больше ни сержантского корпуса, ни младших офицеров с опытом. То есть те, кто попадает на фронт после сокращенных курсов, очень быстро или становятся инвалидами, или умирают. У оккупантов не происходит накопления опыта, они не становятся более профессиональными.

Прямая речь: "Я все время наблюдаю одно и то же: сухопутные войска Российской Федерации, особенно в таких составляющих как пехота, танки, бронетехника - стабильно плохие. С лета прошлого года они стабильно плохо воюют. И они ничего с этим поделать не могут, и я не думаю, что смогут.

То есть у них растут другие направления: по РЭБу они стали намного мощнее, по беспилотным системам, артиллерия качественная достаточно. Авиацию стали в разы эффективнее применять. Но эта составляющая у них мертвая, и такой она и будет".

Подробнее о Бахмутской кампании, которая длится уже более 11 месяцев, преимуществах россиян, западных учениях и возможности деоккупации Мариуполя, читайте или смотрите в интервью УП.

Темы: Билецкийвойна
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