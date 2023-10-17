Білецький: Регулярним військам Росії в прямому сенсі слова кінець

За словами командира Третьої штурмової бригади Андрія Білецького, російські сили стали потужніші в сфері радіоелектронної боротьби, безпілотників, мають удосталь якісної артилерії, але регулярні сухопутні війська РФ – уже фактично мертва складова.

Джерело: Білецький в інтерв'ю "Українській правді"

Пряма мова: "Регулярним сухопутним військам Росії, тій складовій, яка найбільше старається, а це завжди піхота, їм в прямому сенсі слова кінець.

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Я шапкозакидательством не страждаю, не вважаю Росію простим ворогом і нашу перемогу гарантованою і кінцевою, не закликаю розслабитися. Але що, за моєю точкою зору, трапилося?

Оце вторгнення на авось, яке почалося в лютому 22-го року, коли вони кинули маленьке по факту угруповання, від 154 до 186, здається, тисяч… Вони думали, що це буде військово-поліцейська операція, що вони так далеко забіжуть, всі піднімуть руки і фактично операція перейде в операцію наведення порядку і роззброєння, як їм здавалося.

Воно так не вийшло. Війна пішла зі зрозумілих причин не по їхньому сценарію. І замість того, щоб це швидко зрозуміти, почати мобілізувати населення, в армію призивати або навпаки зробити ці кроки, які вони потім все рівно зробили (втеча з-під Києва, втеча з-під Харкова), вони замість цього кричали: вперед, вперед, вперед. І повністю стерли свої кадрові частини. От прямо стерли їх, як об наждачний папір – в нуль".

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Деталі: За словами Білецького, у росіян немає більше ні сержантського корпусу, ні молодших офіцерів із досвідом. Тобто ті, хто потрапляє на фронт після скорочених курсів, дуже швидко або стають інвалідами, або помирають. В окупантів не відбувається накопичення досвіду, вони не стають професійнішими.

Пряма мова: "Я весь час спостерігаю одне і те ж саме: сухопутні війська Російської Федерації, особливо в таких складових як піхота, танки, бронетехніка – стабільно погані. З літа минулого року вони стабільно погано воюють. І вони нічого з цим поробити не можуть, і я не думаю, що зможуть.

Тобто у них ростуть інші напрямки: по РЕБу вони стали набагато потужніші, по безпілотних системах, артилерія якісна достатньо. Авіацію стали в рази ефективніше приміняти. Але оця складова в них мертва, і такою вона й буде".

Детальніше про Бахмутську кампанію, яка триває вже понад 11 місяців, переваги росіян, західні навчання та можливість деокупації Маріуполя, читайте або дивіться в інтерв'ю УП.