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Украина наращивает внутреннее и совместное с партнерами производство оружия – Кулеба

Ольга ГлущенкоПонедельник, 2 октября 2023, 00:48
Украина наращивает внутреннее и совместное с партнерами производство оружия – Кулеба
Дмитрий Кулеба, фото Getty Images

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не только получает военную помощь от партнеров, но и наращивает производство оружия.

Источник: Кулеба в соцсети Х (Twitter)

Прямая речь: "Россия ошибается, если думает, что может "переждать" военную помощь Украине.

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Украина будет только сильнее, а российская агрессия провалится.

Мы не просто везем оружие в Украину.

Мы наращиваем внутреннее производство и совместное производство с партнерами в НАТО и за его пределами".

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Напомним: 22 сентября Зеленский заявил, что по итогам визита в США имеет ряд весомых результатов, среди которых договоренность совместно производить вооружение, в частности, системы ПВО.

Зеленский назвал историческим решение США о совместном производстве оружия и оборонных систем с Украиной.

Темы: Кулеба Дмитрийоружиевойна
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