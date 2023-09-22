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Украина и США договорились совместно производить оружие − Зеленский

Ирина БалачукПятница, 22 сентября 2023, 05:02
Украина и США договорились совместно производить оружие − Зеленский
Президенты Джо Байден и Владимир Зеленский в США. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что по итогам визита в США имеет ряд весомых результатов, среди которых договоренность совместно производить вооружение, в частности, системы ПВО.

Источник: видеообращение президента в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Очень важный визит в Вашингтон был, очень весомые результаты. Встреча с президентом Байденом, с его командой. Есть новый оборонный пакет: ПВО, артиллерия, снаряды, инженерные средства.

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И долгосрочная договоренность − будем вместе работать, чтобы совместно с Америкой Украина производила необходимое оружие. Это новый уровень нашего единства! Копродукция в "оборонке" с Соединенными Штатами − это историческая вещь. Новая промышленная база, новые рабочие места для обоих наших народов. Украина сможет производить, в частности, ПВО".

Детали: По словам Зеленского, Украина готовится создать новую оборонную экосистему вместе с Соединенными Штатами, чтобы производить оружие, чтобы "вместе еще больше усилить свободу и защиту жизни".

Президент убежден, что "это будет иметь глобальные положительные результаты".

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Он также рассказал, что глава Минстратегпрома Александр Камышин подписал соглашения о сотрудничестве с тремя ключевыми ассоциациями. К работе в Украине привлекают более 2 тысяч американских оборонных компаний.

Также стороны подписали меморандум об энергетическом сотрудничестве.

Кроме того, говорили в США о восстановлении Украины после боевых действий и об усилении институтов Украины, чтобы очистить ее "от любых враждебных и коррупционных влияний", подытожил Зеленский.

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Темы: ЗеленскийСШАоружиеПВО
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