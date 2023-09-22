Украина и США договорились совместно производить оружие − Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что по итогам визита в США имеет ряд весомых результатов, среди которых договоренность совместно производить вооружение, в частности, системы ПВО.
Источник: видеообращение президента в Telegram
Прямая речь Зеленского: "Очень важный визит в Вашингтон был, очень весомые результаты. Встреча с президентом Байденом, с его командой. Есть новый оборонный пакет: ПВО, артиллерия, снаряды, инженерные средства.
И долгосрочная договоренность − будем вместе работать, чтобы совместно с Америкой Украина производила необходимое оружие. Это новый уровень нашего единства! Копродукция в "оборонке" с Соединенными Штатами − это историческая вещь. Новая промышленная база, новые рабочие места для обоих наших народов. Украина сможет производить, в частности, ПВО".
Детали: По словам Зеленского, Украина готовится создать новую оборонную экосистему вместе с Соединенными Штатами, чтобы производить оружие, чтобы "вместе еще больше усилить свободу и защиту жизни".
Президент убежден, что "это будет иметь глобальные положительные результаты".
Он также рассказал, что глава Минстратегпрома Александр Камышин подписал соглашения о сотрудничестве с тремя ключевыми ассоциациями. К работе в Украине привлекают более 2 тысяч американских оборонных компаний.
Также стороны подписали меморандум об энергетическом сотрудничестве.
Кроме того, говорили в США о восстановлении Украины после боевых действий и об усилении институтов Украины, чтобы очистить ее "от любых враждебных и коррупционных влияний", подытожил Зеленский.
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Предыстория:
- Ранее президент США Джо Байден приветствовал президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме и заявил, что Америка остается преданной оказанию поддержки усилиям Украины по защите от российского вторжения.
- Позже госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Соединенные Штаты предоставят Украине 128 миллионов долларов новой помощи в сфере безопасности, а также 197 миллионов долларов на вооружение и технику.
- Президент США Джо Байден объявил о новом транше помощи Украине и отметил, что первые американские танки "Абрамс" будут доставлены в Украину уже на следующей неделе.
- Он добавил, что новый пакет включает предоставление второй батареи ПВО Hawk с постоянными поставками дополнительных батарей и других систем ежемесячно в течение зимы.