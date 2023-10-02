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Ответственность за теракт в Анкаре взяли на себя курдские боевики

Ольга ГлущенкоПонедельник, 2 октября 2023, 02:50
Ответственность за теракт в Анкаре взяли на себя курдские боевики
попытка теракта в Анкаре, фото: cnnturk

За воскресный теракт в Анкаре, в результате которого двое нападавших погибли, ответственность взяла на себя курдская военизированная группировка.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК)

Детали: Власти назвали этот теракт первым за последние годы террористическим нападением в столице.

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Сайт ANF News, близкий к боевикам Рабочей партии Курдистана, сообщил, что нападение совершила группа под названием "Батальон бессмертных", ссылаясь на заявление РПК.

В заявлении говорится о том, что взрыв был "атакой террориста-смертника", запланированной к открытию парламента и осуществленной "нашей группой, которая связана с Батальоном бессмертных".

РПК признана террористической организацией в Турции, Соединенных Штатах и Европейском Союзе. Она начала боевые действия на юго-востоке Турции в 1984 году, и за время конфликта было убито более 40 тысяч человек.

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Что предшествовало: Власти Турции сообщили в воскресенье о попытке теракта в центре Анкары возле здания МВД.

Темы: терроризмТурциятеракт
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