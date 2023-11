В ЕС прервали паузу по обсуждению 12 пакета санкций против России

Еврокомиссия и страны ЕС прервали паузу по обсуждению 12-го пакета санкций против России и в эти выходные начнут консультации относительно деталей.

Источник: корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Детали: Сообщается, что процесс по 12-му пакету должен завершиться в ноябре-декабре.

So-called “confessionals” between the European Commission and EU ambassadors on the 12th package of sanctions on #Russia starts this weekend with a view to reach agreement in Nov though Dec might be more likely. #Ukraine