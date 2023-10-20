В ЕС прервали паузу по обсуждению 12 пакета санкций против России

Еврокомиссия и страны ЕС прервали паузу по обсуждению 12-го пакета санкций против России и в эти выходные начнут консультации относительно деталей.

Источник: корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Детали: Сообщается, что процесс по 12-му пакету должен завершиться в ноябре-декабре.

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So-called “confessionals” between the European Commission and EU ambassadors on the 12th package of sanctions on #Russia starts this weekend with a view to reach agreement in Nov though Dec might be more likely. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 20, 2023

Договоренности рассчитывают достичь в ноябре, но более вероятно, что это произойдет в декабре.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее высказал пожелание, чтобы этот пакет включил меры против обхода существующих санкций, а также новые санкции против российского оборонпрома.

По информации СМИ, в проекте могут быть анонсированы ранее ограничения на торговлю российскими алмазами, которые планируют ввести государства "Группы семи", и новые шаги для борьбы с обходом санкций через третьи страны.

Некоторые страны ЕС предлагают усилить санкции против российского сжиженного газа и ИТ-услуг, а также наложить ограничения на ядерный сектор РФ.

Также предполагают, что ЕС попытается одобрить предложение использовать доходы, полученные от замороженных активов Центрального банка России, для помощи в восстановлении Украины.

Напомним: 2 октября президент Владимир Зеленский заявил, что пауза после принятия Евросоюзом последнего пакета санкций против РФ слишком затянулась, а такие паузы увеличивают срок российской агрессии.

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