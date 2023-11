В ЄС перервали паузу щодо обговорення 12 пакету санкцій проти Росії

Єврокомісія та країни ЄС перервали паузу щодо обговорення 12-го пакету санкцій проти Росії і цими вихідними почнуть консультації стосовно деталей.

Джерело: кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Деталі: Повідомляється, що процес щодо 12-го пакету має завершитись у листопаді-грудні.

So-called “confessionals” between the European Commission and EU ambassadors on the 12th package of sanctions on #Russia starts this weekend with a view to reach agreement in Nov though Dec might be more likely. #Ukraine