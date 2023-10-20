В ЄС перервали паузу щодо обговорення 12 пакету санкцій проти Росії

Єврокомісія та країни ЄС перервали паузу щодо обговорення 12-го пакету санкцій проти Росії і цими вихідними почнуть консультації стосовно деталей.

Джерело: кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Деталі: Повідомляється, що процес щодо 12-го пакету має завершитись у листопаді-грудні.

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So-called “confessionals” between the European Commission and EU ambassadors on the 12th package of sanctions on #Russia starts this weekend with a view to reach agreement in Nov though Dec might be more likely. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 20, 2023

Домовленості розраховують досягнути у листопаді, але більш ймовірно, що це станеться у грудні.

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Очільник МЗС України Дмитро Кулеба раніше висловив побажання, щоби цей пакет включив заходи проти обходу існуючих санкцій, а також нові санкції проти російського оборонпрому.

За інформацією ЗМІ, у проєкті можуть бути анонсовані раніше обмеження на торгівлю російськими алмазами, які планують запровадити держави "Групи семи", і нові кроки для боротьби з обходом санкцій через треті країни.

Деякі країни ЄС пропонують посилити санкції проти російського скрапленого газу та ІТ-послуг, а також накласти обмеження на ядерний сектор РФ.

Також припускають, що ЄС спробує схвалити пропозицію використовувати прибутки, отримані від заморожених активів центрального банку Росії, для допомоги у відбудові України.

Нагадаємо: 2 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що пауза після ухвалення Євросоюзом останнього пакета санкцій проти РФ надто затягнулася, а такі паузи збільшують час російської агресії.

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