Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Стальной кордон" показал уничтожение ретранслятора россиян

Роман ПетренкоСуббота, 21 октября 2023, 10:44
Стальной кордон показал уничтожение ретранслятора россиян
скриншот

Пограничники обнародовали видео, на котором с помощью дрона уничтожили ретранслятор россиян на Востоке.

Источник: ГПСУ

Детали: По данным пограничников, ретрансляторную башню "снесли" на Купянском направлении.

Реклама:

Дословно: "Алло! FPV-дрон заказывали?

Вышку с ретранслятором обнаружили аэроразведчики "Стальной границы" на Купянском направлении. Дрон-камикадзе пограничников "прервал" оккупантам связь".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Пограничная службавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Октябрь стал самым теплым в мире за всю историю наблюдений − ВМО

В президентской кампании Путин не будет делать акцент на войне в Украине – ISW

"Мы имеем огромные успехи на Крымском направлении" – Данилов

исправлено Рада не отменила заочную и вечернюю формы обучения в вузах с 2024-го: что изменится взамен

фотоРоссия попала ракетой по судну Либерии в Одесской области: есть погибший и раненые, в том числе иностранцы

Студенты вуза, где работает Фарион, обратились к правоохранителям

Все новости...
Пограничная служба
Зеленский провел совещания с пограничниками-разведчиками и военными
Снежная погода уже пересекла границу: ГПСУ предупреждает о рисках
ГПСУ о дезертире, сбежавшем в РФ: Секретами не владеет, кроме того убил не одного оккупанта
Последние новости
08:36
Премьер Сербии радуется, что Еврокомиссия не увидела регресса в движении Белграда в ЕС
08:25
Над Днепровским районом ночью сбили ракету
08:15
СМИ: Германия отправит истребители в Румынию в поддержку миссии НАТО
08:01
Защитники за сутки уничтожили 1 080 оккупантов и 36 артиллерийских систем
07:44
Октябрь стал самым теплым в мире за всю историю наблюдений − ВМО
07:19
В Испании начали новые учения украинских военных на ЗРК Hawk
06:58
Силы обороны поразили 16 районов скопления врага – сводка
06:48
На оккупированном юге россияне проводят скрытую мобилизацию – сопротивление
05:58
"Хезболла" владеет российскими ракетами, которыми может ударить по кораблям США – Reuters
04:52
Враг бил по Сумщине из артиллерии, сбросил 17 мин
Все новости...
Реклама: