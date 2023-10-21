"Стальной кордон" показал уничтожение ретранслятора россиян
Суббота, 21 октября 2023, 10:44
Пограничники обнародовали видео, на котором с помощью дрона уничтожили ретранслятор россиян на Востоке.
Источник: ГПСУ
Детали: По данным пограничников, ретрансляторную башню "снесли" на Купянском направлении.
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Дословно: "Алло! FPV-дрон заказывали?
Вышку с ретранслятором обнаружили аэроразведчики "Стальной границы" на Купянском направлении. Дрон-камикадзе пограничников "прервал" оккупантам связь".
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