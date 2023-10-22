На Киевщине объявлена воздушная тревога: ракетная опасность
Воскресенье, 22 октября 2023, 00:12
В Киевской области в начале суток в воскресенье объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.
Источник: alerts.in.ua, Воздушные силы ВСУ
Детали: Тревогу в области объявили около полуночи.
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Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в Киевской области.
В 00:43 произошел отбой воздушной угрозы.
Что предшествовало: Перед этим в субботу поздно вечером российская ракета попала в терминал "Новой почты" в Харьковской области, известно о 6 погибших и 14 раненых.
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