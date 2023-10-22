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На Киевщине объявлена воздушная тревога: ракетная опасность

Катерина ТищенкоВоскресенье, 22 октября 2023, 00:12
На Киевщине объявлена воздушная тревога: ракетная опасность
карта воздушных тревог по состоянию на 00:15, alerts.in.ua

В Киевской области в начале суток в воскресенье объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Источник: alerts.in.ua, Воздушные силы ВСУ

Детали: Тревогу в области объявили около полуночи.

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Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в Киевской области.

В 00:43 произошел отбой воздушной угрозы.

Что предшествовало: Перед этим в субботу поздно вечером российская ракета попала в терминал "Новой почты" в Харьковской области, известно о 6 погибших и 14 раненых.

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Темы: воздушная тревогаКиевская область
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