На Киевщине объявлена воздушная тревога: ракетная опасность

карта воздушных тревог по состоянию на 00:15, alerts.in.ua

В Киевской области в начале суток в воскресенье объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Источник: alerts.in.ua, Воздушные силы ВСУ

Детали: Тревогу в области объявили около полуночи.

Реклама:

Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в Киевской области.

В 00:43 произошел отбой воздушной угрозы.

Что предшествовало: Перед этим в субботу поздно вечером российская ракета попала в терминал "Новой почты" в Харьковской области, известно о 6 погибших и 14 раненых.