Россияне не учитывают значительные потери и продолжают перебрасывать новые силы под Авдеевку – ISW

Захватчики, несмотря на большие потери, продолжают перебрасывать свои войска на Авдеевское направление.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Аналитики отмечают, что российские войска перебрасывают дополнительные силы на Авдеевское направление, несмотря на постоянные проблемы с фронтальными механизированными атаками и неудачу новой попытки наступления 19-20 октября.

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Несколько российских "военкоров" утверждают, что 22 октября на авдеевском направлении не произошло значительных изменений.

Вероятно, российские войска снова взяли паузу после неудачного большого наступления, которое привело к значительным потерям.

Российский "военкор" утверждает, что украинские силы "неожиданно" контратаковали в направлении Песков (8 км к юго-западу от Донецка) и вытеснили российские войска с позиций в этом районе.

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Другой "военкор" говорит, что заявления о продвижении украинских войск в районе Песков и Опытного (4 км к югу от Авдеевки) не соответствуют действительности.

Геолокационные кадры, опубликованные 21 октября, указывают на то, что российские войска недавно совершили незначительное продвижение на юго-восток от Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки).

Российский "военкор" утверждает, что захватчики не полностью захватили территорию Авдеевского террикона, и что эта территория в настоящее время является "серой зоной".

Связанный с Кремлем "военкор" обсудил трудности, которые могут привести к "позиционному тупику" для российских наступательных операций на Авдеевском направлении.

Он утверждал, что трудно вести маневренную войну на статической линии фронта с большим количеством личного состава и укрепленных районов с обеих сторон.

Россиянин отметил, что украинские беспилотники и другое высокоточное оружие делают вражескую бронетехнику все более уязвимой и затрудняют наземные атаки.

Также, по его словам, российские войска сталкиваются с трудностями в преодолении украинских минных полей под Авдеевкой и не могут полностью уничтожить украинскую логистику, что позволяет украинскому командованию быстро перебрасывать личный состав на критические участки.

Кроме того, российские источники ранее утверждали, что украинские оборонительные укрепления представляют значительную проблему для российского продвижения вокруг Авдеевки.

Эксперты отмечают: эти проблемы очень похожи на те, с которыми столкнулись украинские силы на юге Украины в первые недели продолжающегося украинского контрнаступления в июне 2023 года. Однако, пока неизвестно, имеют ли российские войска возможности и гибкость для определенной адаптации, как это сделали украинские войска после первых неудач в июне 2023 года.

Данные украинских источников также свидетельствуют о том, что российские войска продолжают перебрасывать личный состав на Авдеевское направление для поддержки наступательных действий, несмотря на значительные потери.

Ключевые выводы ISW за 22 октября: