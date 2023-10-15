Атакуючи Авдіївку, росіяни наражаються на значні проблеми – ISW

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) спостерігають за наступальними операціями російських окупантів на Авдіївку і їхнім наражанням на захист Сил оборони.

Джерело: ISW

Деталі: Військові аналітики зазначають, що офіційні особи США та України повідомили 12 та 13 жовтня, що вони очікували наступальних операцій Росії навколо Авдіївки та висловили впевненість в українській обороні.

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Крім того, ISW спостерігає, що російські війська використовують більшу, ніж зазвичай, кількість бронетехніки в поточних операціях.

Тим часом, за спостереженням фахівців, російський інформаційний простір залишається розділеним щодо перспектив російських успіхів під Авдіївкою та поточних можливостей України.

Геолокаційні дані, опубліковані 13 жовтня, вказують на те, що російські війська незначно просунулися на північ від Авдіївки.

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Геолокаційні дані за 14 жовтня вказують на те, що російські війська також просунулися на південь від Авдіївки.

Також російські джерела стверджували 13 і 14 жовтня, що українські оборонні укріплення становлять значну перешкоду для російського просування навколо Авдіївки.

Росіяни вказували і на те, що російські проблеми з медичним забезпеченням теж перешкоджають російському просуванню в районі Авдіївки.

У той же час окремі російські так звані "воєнкори" продовжували вихваляти російські наступальні зусилля 13 і 14 жовтня і повторювали бажаний для Кремля наратив про те, що український контрнаступ закінчився.

За спостереженням аналітиків, українські сили продовжили контрнаступальні операції на сході та півдні України 14 жовтня і просунулися на захід від Донецька.

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Ключові висновки ISW за 14 жовтня: