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Атакуючи Авдіївку, росіяни наражаються на значні проблеми – ISW

Ольга Глущенко Неділя, 15 жовтня 2023, 02:54
Атакуючи Авдіївку, росіяни наражаються на значні проблеми – ISW
українські оборонці, ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) спостерігають за наступальними операціями російських окупантів на Авдіївку і їхнім наражанням на захист Сил оборони.

Джерело: ISW

Деталі: Військові аналітики зазначають, що офіційні особи США та України повідомили 12 та 13 жовтня, що вони очікували наступальних операцій Росії навколо Авдіївки та висловили впевненість в українській обороні.

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Крім того, ISW спостерігає, що російські війська використовують більшу, ніж зазвичай, кількість бронетехніки в поточних операціях.

Тим часом, за спостереженням фахівців, російський інформаційний простір залишається розділеним щодо перспектив російських успіхів під Авдіївкою та поточних можливостей України.

Геолокаційні дані, опубліковані 13 жовтня, вказують на те, що російські війська незначно просунулися на північ від Авдіївки.

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Геолокаційні дані за 14 жовтня вказують на те, що російські війська також просунулися на південь від Авдіївки.

Також російські джерела стверджували 13 і 14 жовтня, що українські оборонні укріплення становлять значну перешкоду для російського просування навколо Авдіївки.

Росіяни вказували і на те, що російські проблеми з медичним забезпеченням теж перешкоджають російському просуванню в районі Авдіївки.

У той же час окремі російські так звані "воєнкори" продовжували вихваляти російські наступальні зусилля 13 і 14 жовтня і повторювали бажаний для Кремля наратив про те, що український контрнаступ закінчився.

За спостереженням аналітиків, українські сили продовжили контрнаступальні операції на сході та півдні України 14 жовтня і просунулися на захід від Донецька.

Знати більше: Росіяни хочуть "закрити" Авдіївку в кільце й відрізати дорогу постачання – "омегівець" Майкл 

Ключові висновки ISW за 14 жовтня:

  • Офіційні особи США та України повідомили 12 та 13 жовтня, що вони очікують наступальних операцій Росії навколо Авдіївки та висловили впевненість в обороноздатності України.
  • Російський інформаційний простір залишається розділеним щодо перспектив російських успіхів під Авдіївкою та поточних можливостей України.
  • Українські війська продовжили контрнаступальні операції на сході та півдні України 14 жовтня і просунулися на захід від Донецька.
  • Російський Чорноморський флот збереже частину кораблів на своїй головній військово-морській базі у Севастополі на тлі українських ударів по російських суднах, оскільки основний сухий док ВМФ Росії на Чорному морі знаходиться в Севастополі.
  • Вірменія ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду 14 жовтня, що зобов'язує її заарештувати російського диктатора Володимира Путіна.
  • Як повідомляється, українські військові наступного тижня розпочнуть навчання на винищувачах F-16 у США.
  • Російські війська проводили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, під Бахмутом, вздовж лінії Авдіївка-Донецьк, у прикордонній зоні між західною частиною Донецької та східною частиною Запорізької областей, а також у західній частині Запорізької області і просунулися вперед на деяких напрямках.
  • Родичі російських мобілізованих чоловіків і завербованих полонених продовжують скаржитися на те, що Міністерство оборони РФ та російське військове командування жорстоко поводяться з військовослужбовцями на передовій – особливо на лінії Куп'янськ-Сватове.
  • Російські чиновники та окупаційна влада продовжують запроваджувати програми патронажу між суб'єктами РФ та окупованими територіями з метою інтеграції окупованих територій до складу Росії.

Теми: Авдіївкавійна
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