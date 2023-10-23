На должность спикера Палаты представителей США претендуют 9 республиканцев

В воскресенье республиканцы в Палате представителей объявили, что на должность спикера от них будет баллотироваться 9 кандидатов.

Источник: Bloomberg

Детали: Издание отмечает, что это свидетельствует о том, что голосование за занятие вакантной должности на этой неделе может затянуться.

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Среди кандидатов, есть представитель Том Эммер, союзник бывшего спикера Кевина Маккарти, бывший председатель Комитета по вопросам регламента Пит Сешнс и представитель Майк Джонсон, вице-председатель партийной конференции Республиканской партии в Палате представителей.

Список претендентов в целом выглядит так: Том Эммер, Остин Скотт, Байрон Дональдс, Кевин Герн, Гэри Палмер, Джек Бергман, Майк Джонсон, Пит Сешнс, Дэн Меузер.

Председатель бюджетного комитета Палаты представителей Джоди Аррингтон заявил в воскресенье, что решил не баллотироваться.

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Республиканцы вернутся в Вашингтон в понедельник в 18:30, а во вторник начнут избирательный процесс, по словам представителя Патрика МакГенри, временно исполняющего обязанности спикера.