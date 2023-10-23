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На посаду спікера Палати представників США претендують 9 республіканців

Ольга Глущенко Понеділок, 23 жовтня 2023, 05:32
На посаду спікера Палати представників США претендують 9 республіканців
прапор США, фото: Getty Images

У неділю республіканці в Палаті представників оголосили, що на посаду спікера від них буде балотуватися 9 кандидатів.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Видання зазначає, що це свідчить про те, що голосування за зайняття вакантної посади цього тижня може затягнутися.

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Серед кандидатів, є представник Том Еммер, союзник колишнього спікера Кевіна Маккарті, колишній голова Комітету з питань регламенту Піт Сешнс і представник Майк Джонсон, віце-голова партійної конференції Республіканської партії в Палаті представників.

Список претендентів загалом виглядає так: Том Еммер, Остін Скотт, Байрон Дональдс, Кевін Герн, Гері Палмер, Джек Бергман, Майк Джонсон, Піт Сешнс, Ден Меузер.

Голова бюджетного комітету Палати представників Джоді Аррінгтон заявив у неділю, що вирішив не балотуватися.

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Республіканці повернуться до Вашингтона в понеділок о 18:30, а у вівторок розпочнуть виборчий процес, за словами представника Патріка МакГенрі, тимчасового виконувача обов'язків спікера.

Що передувало: Спікера Палати представників США – нижньої палати Конгресу Кевіна Маккарті прогнозовано позбавили посади під тиском ультраправого крила Республіканської партії, де його звинуватили в співпраці з демократами й "таємній угоді" щодо допомоги Україні.

Теми: США
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