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Зеленский провел важную Ставку: исключительно о наступлении и обороне

Валентина РоманенкоПонедельник, 23 октября 2023, 17:20
Зеленский провел важную Ставку: исключительно о наступлении и обороне
Зеленский. иллюстративное фото ОП

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на которой речь шла исключительно о ситуации на фронте.

Источник: глава государства в соцсетях

Прямая речь: "Важная Ставка. Исключительно о фронте, исключительно о наших наступательных и оборонительных действиях.

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Получили всю текущую информацию, дали поручение военным и разведке. Работаем дальше над освобождением нашей земли".

Темы: ставкаЗеленский
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