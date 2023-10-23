Зеленский провел важную Ставку: исключительно о наступлении и обороне

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на которой речь шла исключительно о ситуации на фронте.

Источник: глава государства в соцсетях

Прямая речь: "Важная Ставка. Исключительно о фронте, исключительно о наших наступательных и оборонительных действиях.

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Получили всю текущую информацию, дали поручение военным и разведке. Работаем дальше над освобождением нашей земли".