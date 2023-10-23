Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Арестован адвокат, сбивший насмерть военного на блокпосту в Киеве

Валентина РоманенкоПонедельник, 23 октября 2023, 17:54
Арестован адвокат, сбивший насмерть военного на блокпосту в Киеве
фото правоохранителей

Суд арестовал без права залога виновника ДТП в Киеве, в котором 22 октября погиб военнослужащий.

Источник: Киевская городская прокуратура

Дословно: "По ходатайству Киевской городской прокуратуры Шевченковским районным судом г. Киева виновнику ДТП на блокпосту со смертельным исходом избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца".

Реклама:

Детали: ДТП произошло 22 октября около 00:03 на блокпосту при въезде в столицу.

Водитель автомобиля "Honda Civic" двигался с превышением скорости в пределах второй (средней) полосы Объездной дороги в Киеве в направлении Броварского проспекта.

Приближаясь к стационарному блокпосту, водитель не оценил дорожную обстановку и совершил наезд на военнослужащего, который нес там службу.

ВИДЕО ДНЯ

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Водителя машины "Honda Civic" задержали. Им оказался адвокат, 1978 г.р. Прибор Драгер показал, что на момент совершения ДТП, мужчина находился в трезвом состоянии.

Темы: ДТПКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
ДТП
Полицейская сбила женщину на нерегулируемом пешеходном переходе: ГБР расследует
Военного сбили насмерть на столичном блокпосту
Полиция Киева задержала водителя, который сбил ребенка и скрылся
Последние новости
14:33
Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
Все новости...
Реклама: