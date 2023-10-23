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Арестован адвокат, сбивший насмерть военного на блокпосту в Киеве

Валентина РоманенкоПонедельник, 23 октября 2023, 17:54
Арестован адвокат, сбивший насмерть военного на блокпосту в Киеве
фото правоохранителей

Суд арестовал без права залога виновника ДТП в Киеве, в котором 22 октября погиб военнослужащий.

Источник: Киевская городская прокуратура

Дословно: "По ходатайству Киевской городской прокуратуры Шевченковским районным судом г. Киева виновнику ДТП на блокпосту со смертельным исходом избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца".

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Детали: ДТП произошло 22 октября около 00:03 на блокпосту при въезде в столицу.

Водитель автомобиля "Honda Civic" двигался с превышением скорости в пределах второй (средней) полосы Объездной дороги в Киеве в направлении Броварского проспекта.

Приближаясь к стационарному блокпосту, водитель не оценил дорожную обстановку и совершил наезд на военнослужащего, который нес там службу.

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От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Водителя машины "Honda Civic" задержали. Им оказался адвокат, 1978 г.р. Прибор Драгер показал, что на момент совершения ДТП, мужчина находился в трезвом состоянии.

Темы: ДТПКиев
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