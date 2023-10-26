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ВСУ за сутки уничтожили 810 оккупантов и 30 вражеских артсистем

Ирина БалачукЧетверг, 26 октября 2023, 07:53
ВСУ за сутки уничтожили 810 оккупантов и 30 вражеских артсистем
Украинский воин. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки оборонцы ликвидировали 810 захватчиков, 30 вражеских артиллерийских систем, 29 танков и 18 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.10.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 297 120 (+810) человек,
  • танков − 5 141 (+29) ед,
  • боевых бронированных машин − 9 715 (+18) ед,
  • артиллерийских систем − 7 155 (+30) ед,
  • РСЗО − 834 (+1) ед,
  • средств ПВО − 556 (+2) ед,
  • самолетов − 320 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 5 389 (+17) ед,
  • крылатых ракет − 1 538 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 9 507 (+33) ед,
  • специальной техники − 1 010 (+3) ед.

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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