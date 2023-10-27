Армия РФ пыталась восстановить утраченное положение в районе Андреевки и Вербового – Генштаб

Российская армия пыталась восстановить утраченное положение в районе Андреевки на Бахмутском направлении и Вербового в Запорожье.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 27 октября

Детали: За сутки на фронте произошло 47 боевых столкновений. Всего враг нанес 6 ракетных и 8 авиационных ударов, совершил 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Реклама:

На Купянском и Лиманском направлениях россияне не вели наступательных действий, продолжали перегруппировку войск.

Армия РФ пыталась восстановить утраченное положение в районе Андреевки на Бахмутском направлении, где наши защитники отразили 5 атак.

На Авдеевском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районах Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 13 атак противника.

ВИДЕО ДНЯ

Оккупанты вели безуспешные штурмовые действия на Марьинском направлении в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, там украинские защитники отбили 19 атак.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили все атаки врага у Водяного, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении захватчики пытались восстановить утраченное положение северо-западнее Вербового Запорожской области, успеха не имели.

Дословно: "В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта".

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а еще 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 8 артиллерийских средств, 2 склада боеприпасов и 3 средства противовоздушной обороны противника".