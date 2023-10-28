На Совбезе ООН Украина заявила, как будет действовать до полной деоккупации

Во время заседания Совбеза ООН представитель Украины заявил, что Силы обороны будут уничтожать российских военных, посланных на войну в Украине, технику и другие объекты РФ до полной деоккупации украинских территорий.

Источник: советник Постпредства Украины при ООН Сергей Дворник, цитирует Укринформ

Детали: Дворник подчеркнул, что Украина будет продолжать бороться до тех пор, пока каждый украинский гражданин и каждый клочок нашей суверенной земли не будет освобожден, а Россия не потерпит военного поражения.

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"Мы будем уничтожать аэропорты..., как это произошло 17 октября в оккупированных Бердянске и Луганске.

Мы и в дальнейшем будем уничтожать российскую технику и солдат, которых московские генералы посылают как пушечное мясо для самоубийственных атак на украинский город Авдеевку", - подчеркнул дипломат.

Он подчеркнул, что единственным правильным решением для российских солдат в Украине было бы либо сдаться в плен, "как многие уже сделали", либо покинуть временно оккупированные территории Украины "без каких-либо проволочек".

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"А пока они находятся в Украине, то будут оставаться легитимными военными целями", – отметил Дворник.

Также Украина заявила о злоупотреблении Россией инструментарием Совбеза ООН, который она созвала для отвлечения внимания от военных преступлений и преступлений против человечности.

"Абсолютно неприемлемо поспешно требовать проведения заседаний Совбеза с единственной целью – препятствовать мероприятиям, запланированным и подготовленным другими членами СБ заранее", – сказал Дворник, имея в виду ожидаемое в пятницу обсуждение в формате Аррии выводов независимой Комиссии ООН по расследованию российских преступлений в Украине.

Дворник указал на "когнитивный диссонанс" в заявлениях представителей России.

РФ "последовательно оправдывает вторжение, ссылаясь на право на самооборону и заявляя о том, что "решение (о начале так называемой специальной военной операции в Украине – ред.) было принято в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций", предусматривающей право государств на самооборону.

Однако два дня назад Москва в контексте войны в Израиле сослалась на решение Международного суда ООН, чтобы доказать, что право на самооборону не может быть применено в случае с государством-оккупантом.

"А именно таким государством в отношении Украины является Россия", – подчеркнул дипломат.

При этом Россия, по его словам, не выполняет приказ Международного суда ООН от 16 марта 2022 года о прекращении военных действий РФ в Украине.

Поведение Москвы он назвал "спектаклем, манипуляцией, лицемерием и цинизмом". Это "очень жалкий спектакль... пытаясь обвинить жертву вооруженной агрессии в получении средств защиты, Россия уже больше года получает иранские беспилотники и сейчас готова стать на колени перед северокорейским режимом, чтобы выпросить дополнительное оружие и боеприпасы для продолжения агрессивной войны против Украины", – добавил Дворник.