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На Совбезе ООН Украина заявила, как будет действовать до полной деоккупации

Ольга ГлущенкоСуббота, 28 октября 2023, 03:58
На Совбезе ООН Украина заявила, как будет действовать до полной деоккупации
Совбез ООН, иллюстративное фото AFP via Getty Images

Во время заседания Совбеза ООН представитель Украины заявил, что Силы обороны будут уничтожать российских военных, посланных на войну в Украине, технику и другие объекты РФ до полной деоккупации украинских территорий.

Источник: советник Постпредства Украины при ООН Сергей Дворник, цитирует Укринформ

Детали: Дворник подчеркнул, что Украина будет продолжать бороться до тех пор, пока каждый украинский гражданин и каждый клочок нашей суверенной земли не будет освобожден, а Россия не потерпит военного поражения.

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"Мы будем уничтожать аэропорты..., как это произошло 17 октября в оккупированных Бердянске и Луганске.

Мы и в дальнейшем будем уничтожать российскую технику и солдат, которых московские генералы посылают как пушечное мясо для самоубийственных атак на украинский город Авдеевку", - подчеркнул дипломат.

Он подчеркнул, что единственным правильным решением для российских солдат в Украине было бы либо сдаться в плен, "как многие уже сделали", либо покинуть временно оккупированные территории Украины "без каких-либо проволочек".

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"А пока они находятся в Украине, то будут оставаться легитимными военными целями", – отметил Дворник.

Также Украина заявила о злоупотреблении Россией инструментарием Совбеза ООН, который она созвала для отвлечения внимания от военных преступлений и преступлений против человечности.

"Абсолютно неприемлемо поспешно требовать проведения заседаний Совбеза с единственной целью – препятствовать мероприятиям, запланированным и подготовленным другими членами СБ заранее", – сказал Дворник, имея в виду ожидаемое в пятницу обсуждение в формате Аррии выводов независимой Комиссии ООН по расследованию российских преступлений в Украине.

Дворник указал на "когнитивный диссонанс" в заявлениях представителей России.

РФ "последовательно оправдывает вторжение, ссылаясь на право на самооборону и заявляя о том, что "решение (о начале так называемой специальной военной операции в Украине – ред.) было принято в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций", предусматривающей право государств на самооборону.

Однако два дня назад Москва в контексте войны в Израиле сослалась на решение Международного суда ООН, чтобы доказать, что право на самооборону не может быть применено в случае с государством-оккупантом.

"А именно таким государством в отношении Украины является Россия", – подчеркнул дипломат.

При этом Россия, по его словам, не выполняет приказ Международного суда ООН от 16 марта 2022 года о прекращении военных действий РФ в Украине.

Поведение Москвы он назвал "спектаклем, манипуляцией, лицемерием и цинизмом". Это "очень жалкий спектакль... пытаясь обвинить жертву вооруженной агрессии в получении средств защиты, Россия уже больше года получает иранские беспилотники и сейчас готова стать на колени перед северокорейским режимом, чтобы выпросить дополнительное оружие и боеприпасы для продолжения агрессивной войны против Украины", – добавил Дворник.

Темы: ООНУкраинаоккупацияРосcия
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