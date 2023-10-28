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Силы обороны отбили больше всего вражеских атак на Марьинском направлении – сводка

Ольга ГлущенкоСуббота, 28 октября 2023, 07:20
Силы обороны отбили больше всего вражеских атак на Марьинском направлении – сводка
украинские военные, фото Генштаба

За минувшие сутки украинские военные имели 60 боевых столкновений с врагом, больше всего атак отбили на Марьинском направлении.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Детали: За прошедшие сутки произошло 60 боевых столкновений.

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В общем враг нанес 8 ракетных и 15 авиационных ударов, совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски Сил обороны на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел, продолжал перегруппировку войск.

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На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Андреевки, где защитники отбили 5 атак противника.  Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Степного, Авдеевки, Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 15 атак врага.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отбили более 20 атак врага.

На Шахтерском направлении защитники отбили все атаки врага неподалеку Водяного, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении враг пытался восстановить утраченное положение северо-западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 8 артиллерийских средств, 2 склада боеприпасов, тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" и 3 средства противовоздушной обороны противника.

Темы: войнаГенштаб
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