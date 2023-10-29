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Бывший вице-президент США снялся с президентской гонки

Катерина ТищенкоВоскресенье, 29 октября 2023, 00:34
Бывший вице-президент США снялся с президентской гонки
Майк Пенс на съезде Республиканской еврейской коалиции в Лас-Вегасе 28 октября, фото Getty Images

Бывший вице-президент США в администрации Дональда Трампа Майк Пенс снял свою кандидатуру с президентской гонки 2024 года.

Источник: Пенс на съезде Республиканской еврейской коалиции в Лас-Вегасе в субботу, сообщает ВВС

Прямая речь Пенса: "Это не мое время... Мы всегда знали, что это будет трудная битва, но я ни о чем не жалею".

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Детали: Пенс является первым значительным кандидатом от республиканцев, приостановившим свою кампанию в гонке, в которой лидирует бывший президент Дональд Трамп.

Пенс ухудшал свои позиции в последних опросах. Кампания бывшего вице-президента также накопила большое количество долгов: на конец сентября Пенс задолжал 621 000 долларов и имел 1,2 млн долларов в банке – значительно меньше, чем другие конкуренты-республиканцы.

"Я покидаю эту кампанию, но я никогда не оставлю борьбу за консервативные ценности", - написал он в заявлении, адресованном своим сторонникам.

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В своем заявлении об отставке Пенс не поддержал ни одного другого республиканского кандидата на президентских выборах.

Решение Пенса выйти из республиканской президентской кампании было принято незадолго до третьих президентских дебатов 8 ноября.

Что предшествовало: Бывший вице-президент США Майк Пенс в июне объявил, что будет баллотироваться на пост президента, начав борьбу за номинацию от Республиканской партии.

Он поддерживает помощь США Украине и критикует бывшего президента Дональда Трампа за его похвалу президенту России Владимиру Путину.

В октябре Пенс осудил риторику ведущих кандидатов-однопартийцев, которая, по его мнению, поспособствовала агрессии в Украине и Израиле.

Темы: СШАвиборы
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