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ВСУ разбили колонну россиян, которые пытались прорвать оборону возле Красногоровки

Роман ПетренкоВоскресенье, 29 октября 2023, 13:25
ВСУ разбили колонну россиян, которые пытались прорвать оборону возле Красногоровки
скриншот

Сухопутные войска обнародовали видео, как разбили колонну россиян, пытавшихся прорвать оборону в Донецкой области.

Источник: Сухопутные войска

Детали: На видео видно, как российская техника движется в сторону защитников возле села Красногоровка.

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Уточняется, что на видео показана работа артиллерии 31 ОМБр, 110 ОМБр, 116 ОБрТрО и Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

Темы: Вооруженные силыДонецкая областьвойна
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