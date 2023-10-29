ВСУ разбили колонну россиян, которые пытались прорвать оборону возле Красногоровки

Сухопутные войска обнародовали видео, как разбили колонну россиян, пытавшихся прорвать оборону в Донецкой области.

Источник: Сухопутные войска

Детали: На видео видно, как российская техника движется в сторону защитников возле села Красногоровка.

Реклама:

Уточняется, что на видео показана работа артиллерии 31 ОМБр, 110 ОМБр, 116 ОБрТрО и Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.