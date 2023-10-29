ВСУ разбили колонну россиян, которые пытались прорвать оборону возле Красногоровки
Воскресенье, 29 октября 2023, 13:25
Сухопутные войска обнародовали видео, как разбили колонну россиян, пытавшихся прорвать оборону в Донецкой области.
Источник: Сухопутные войска
Детали: На видео видно, как российская техника движется в сторону защитников возле села Красногоровка.
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Уточняется, что на видео показана работа артиллерии 31 ОМБр, 110 ОМБр, 116 ОБрТрО и Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.