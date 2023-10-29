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Греция думает создать морской гуманитарный коридор для Газы - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 29 октября 2023, 17:29
Греция думает создать морской гуманитарный коридор для Газы - СМИ
флаг Греции, фото Pixabay

Греция рассматривает возможность создания гуманитарного морского коридора для транспортировки товаров первой необходимости в Сектор Газы, чтобы избежать гуманитарного кризиса в регионе.

Источник: издание Protothema со ссылкой на дипломатические источники, пишет "Европейская правда"

Детали: Этот план, который является операционно сложным – и о котором в пятницу говорил президент Франции Эмманюэль Макрон – греческое правительство обсуждает с непосредственно заинтересованными сторонами, а также с европейскими партнерами и международными организациями.

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О роли Кипра как базы для международного гуманитарного коридора для Газы заявил в Брюсселе после саммита ЕС президент Франции, подчеркнув, что Греция также будет иметь свою роль в этом проекте.

Французский президент, который неоднократно в последние дни говорил о необходимости инициатив по предотвращению гуманитарного кризиса, сообщил, что готовится гуманитарная коалиция нескольких европейских стран, в частности Кипра, который будет служить авиабазой для этого "морского гуманитарного коридора".

Макрон заявил, что уже провел первые консультации с президентом Кипра Никосом Христодулидисом и находится в тесном контакте с Грецией, а также со всеми европейскими партнерами, которые решат принять участие в конкретных операциях. Однако он уточнил, что должно быть так называемое гуманитарное перемирие как для защиты гражданского населения, так и для успеха усилий по освобождению заложников.

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Отвечая на вопросы журналистов, французский президент заявил, что первоочередной целью является отправка медикаментов и поддержки морем и воздухом, а также в сотрудничестве с израильскими властями, Организацией Объединённых Наций и Египтом организовать оказание гуманитарной поддержки на суше, даже вдоль побережья, и по этой причине важна роль Кипра, который является ближайшим государством-членом ЕС в регионе, чтобы облегчить либо транспортировку раненых, либо отправку продуктов питания и предметов первой необходимости.

В четверг плавучий госпиталь "Тоннерр" ВМС Франции вышел из Тулона и направился к морской акватории возле Газы с целью оказания помощи, как только позволят условия, в поддержке больниц Газы для лечения раненых.

Что предшествовало: В субботу Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель призвал к прекращению боевых действий в Газе, чтобы доставить гуманитарную помощь.

Перед тем израильские военные вошли в Сектор Газа после интенсивного обстрела артиллерией и ракетами, выпущенными с военных самолетов.

Ранее французский президент Эмманюель Макрон говорил, что масштабная наземная операция Израиля в Газе будет ошибкой.

В то же время в США заявили, что не пытаются диктовать свои ограничения Израилю по поводу операции в Газе.

Темы: ГрецияСектор Газа
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