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Израильские войска и танки вошли в Сектор Газы – NYT

Ольга ГлущенкоСуббота, 28 октября 2023, 03:02
Израильские войска и танки вошли в Сектор Газы – NYT
удары по Газе, иллюстративное фото AFP

Израильские военные в пятницу вечером вошли в Сектор Газа после интенсивного обстрела артиллерией и ракетами, выпущенными с военных самолетов.

Источник: New York Times со ссылкой на источники в израильской армии

Детали: Издание отмечает, что атаки произошли через три недели после трансграничных рейдов ХАМАС, в результате которых в Израиле погибло 1 400 человек, и которые вызвали войну.

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В то же время две ведущие палестинские мобильные сети, Jawwal и Paltel, заявили о прерванной мобильной и интернет-связи после нанесенных ударов.

Израильский генерал-майор Нир Динар заявил, что израильские войска пересекли границу и ведут боевые действия в секторе Газа, но он отказался сказать, является ли это началом полномасштабного наземного вторжения, о котором Израиль заявлял в течение нескольких недель.

New York Times добавляет, что последние два дня израильские войска, в частности танками, совершали небольшие вылазки в Газу, не задерживаясь там надолго.

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"Наши войска и танки находятся в секторе Газа – они стреляют и действуют", – сказал Динар и при этом добавил: Но наши войска и танки были в Газе и вчера".

Что предшествовало: Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские сухопутные войска "расширяют свои наземные операции" вечером 27 октября и усилят воздушные удары в секторе Газа.

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Темы: Сектор ГазаИзраильвойна
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