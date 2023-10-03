В Брянской области России ПВО сбила беспилотник
Вторник, 3 октября 2023, 01:21
Система противовоздушной обороны якобы сбила беспилотник над Трубчевским районом Брянской области.
Источник: губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram
Детали: По его словам, пострадавших и разрушений якобы нет.
Реклама:
Предыстория:
- 1 октября беспилотники атаковали Смоленск и Сочи
- По данным источников УП, украинские беспилотники попали по стоянке российских вертолетов в Сочи, за атакой стоит Главное управление разведки.