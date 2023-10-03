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В Брянской области России ПВО сбила беспилотник

"Украинская правда"Вторник, 3 октября 2023, 01:21
В Брянской области России ПВО сбила беспилотник
ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, СКРИН С КАРТЫ

Система противовоздушной обороны якобы сбила беспилотник над Трубчевским районом Брянской области. 

Источник: губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram

Детали: По его словам, пострадавших и разрушений якобы нет.

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Темы: беспилотникиРосcия
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