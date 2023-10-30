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Суд в США начал выяснять, можно ли Трампа пускать на выборы

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 30 октября 2023, 17:59
Суд в США начал выяснять, можно ли Трампа пускать на выборы
дональд трамп, Getty Images

В американском штате Колорадо 30 октября начался судебный процесс относительно того, можно ли бывшему президенту США Дональду Трампу участвовать в выборах.

Источник: публикация агентства AP, сообщает "Европейская правда"

Детали: Иск подала адвокационная группа Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW, "Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне"), утверждающая, что Трамп подпадает под действие пункта 3 14-й поправки к Конституции США.

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Эта поправка была принята после Гражданской войны 1861-1865 годов для недопущения к федеральным должностям бывших повстанцев Конфедерации – сепаратистского образования на юге США, выступавшем за сохранение рабства.

Истцы считают, что действия Трампа во время штурма Капитолия 6 января 2021 года подпадают под квалификацию 14-й поправки, запрещающей избрание на федеральные должности участвовавшего в "мятеже" человека.

За последние месяцы были поданы десятки исков о запрете экс-президенту США участвовать в выборах со ссылкой на 14-ю поправку, но считается, что иски в Колорадо и Миннесоте (рассмотрение которого также начнется на этой неделе) являются наиболее важными.

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Дело в том, что за этими исками стоят влиятельные либеральные юридические группы, а у штатов, где они будут рассматриваться, есть четкие и быстрые процессы обжалования пригодности кандидатов к участию в выборах.

Независимо от постановлений по этим делам, ожидается, что вопрос применения 14-й поправки к Конституции США в отношении Трампа может дойти до Верховного суда. Это создаст прецедент, поскольку в американской юридической практике существуют считанные случаи использования положения основного закона США.

Сам экс-президент США назвал иски "вмешательством в выборы". Его адвокаты безуспешно пытались добиться отвода судьи Сары Уоллес из-за того, что в октябре 2022 года – до подачи иска – она перевела 100 долларов либеральной группе.

Защита экс-президента США также стремится доказать, что она никогда не занималась "мятежом" во время штурма Капитолия, а просто пользовалась своим правом на свободу слова, чтобы предупредить о результатах выборов президента США, которые он не считал легитимными.

Судебные слушания в Колорадо, как ожидается, продлятся неделю.

Трамп является самым популярным кандидатом на номинацию Республиканской партии для участия в выборах президента США в 2024 году. Но над ним нависают несколько уголовных дел на федеральном уровне и в штатах Нью-Йорк и Джорджия, два из которых касаются его роли в событиях 6 января 2021 года.

Читайте также: Остановить Трампа: что грозит экс-президенту США по обвинениям о штурме Капитолия.

Темы: ТрампвиборыСШАсуд
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