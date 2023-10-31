Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Разведка Британии рассказала, что может означать смена командующего РФ на Херсонском направлении

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 31 октября 2023, 10:48

Смена командующего группировки войск РФ "Днепр" на Херсонском направлении свидетельствует об усилении давления на российские силы, которые защищают эту территорию, считает британское Минобороны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор министерства во вторник

Детали: По данным российских государственных СМИ, заместитель командующего российскими войсками в Украине генерал-полковник Михаил Теплинский, вероятно, лично взял на себя командование Днепровской группировкой российских войск. Эта группировка отвечает за оккупированные районы Херсонской области, включая восточный берег Днепра.

Реклама:

В последние недели в этом районе активизировались боевые действия, поскольку украинские силы пытаются восстановить контроль над восточным берегом реки, который контролируют россияне.

Теплинский, вероятно, пользуется большим уважением в российском Генеральном штабе и имеет опыт командования операциями в этом районе, отметили британские аналитики. Он был офицером на местах, который отвечал за относительно успешный вывод российских войск с западного берега Днепра в ноябре 2022 года.

Почти наверняка отражение украинских атак в районе Днепра и удержание территории в оккупированной Херсонской области остается приоритетной задачей для российских войск в Украине, говорится в обзоре.

ВИДЕО ДНЯ

Назначение Теплинского, вероятно, свидетельствует об усилении давления на российские силы, которые защищают эту территорию.

Недавно британская разведка сообщила, что российская артиллерия сохранила значительный потенциал в низовьях Днепра.

В сентябре в британском Минобороны рассказывали, что Россия, вероятно, усилила 58-ю общевойсковую армию, которая понесла тяжелые потери, дополнительными подразделениями Воздушно-десантных войск на Ореховском направлении.

Темы: Великобританияразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Фарион просит Зеленского и Залужного отреагировать на "хамство" военных

видеоПоявилось видео жесткого задержания одессита военкоматом на глазах у семьи, в ТЦК выясняют обстоятельства

Умеров об ударе по 128-й бригаде: Военных предупреждали о вражеском БПЛА. Виновных накажут

Пьяное ДТП: прокуратура просит для Ступки 3 года тюрьмы

Rheinmetall предоставит Украине 25 танков Leopard 1A5 в следующем году

обновлено, видеоСтуденты Львовской политехники вышли на протест с требованием уволить Фарион

Все новости...
Великобритания
В центре Лондона снова прошла массовая пропалестинская акция
Борис Джонсон станет телеведущим
Разведка Британии отмечает, что РФ больше месяца не пускает крылатые ракеты из авиации дальнего действия
Последние новости
20:36
На Волыни к 5 годам приговорили мужчину, который развращал трех малолетних девочек
20:21
Кипрские компании попались на сокрытии росактивов: власти страны обещают усилить контроль
20:21
Вдохновились работой Малевича: украинский стартап Petcube представил новую камеру
20:18
Украина вернула из оккупации 4 украинских детей вместе с семьями
20:10
Под Авдеевкой Силы обороны сбили российский Су-25
20:02
Нидерландская Yandex NV может продать все российские активы за раз – Reuters
20:01
Венгрия подписала с Россией график строительства АЭС "Пакш II"
19:46
В правительстве Словакии заявили, что не дадут Украине оружие
19:45
Индия упростила процедуру экспорта украинских зерновых
19:43
Цифровой безвиз: Кабмин разрешил электронные подписи стран ЕС в Украине
Все новости...
Реклама: