Разведка Британии рассказала, что может означать смена командующего РФ на Херсонском направлении

Смена командующего группировки войск РФ "Днепр" на Херсонском направлении свидетельствует об усилении давления на российские силы, которые защищают эту территорию, считает британское Минобороны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор министерства во вторник

Детали: По данным российских государственных СМИ, заместитель командующего российскими войсками в Украине генерал-полковник Михаил Теплинский, вероятно, лично взял на себя командование Днепровской группировкой российских войск. Эта группировка отвечает за оккупированные районы Херсонской области, включая восточный берег Днепра.

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В последние недели в этом районе активизировались боевые действия, поскольку украинские силы пытаются восстановить контроль над восточным берегом реки, который контролируют россияне.

Теплинский, вероятно, пользуется большим уважением в российском Генеральном штабе и имеет опыт командования операциями в этом районе, отметили британские аналитики. Он был офицером на местах, который отвечал за относительно успешный вывод российских войск с западного берега Днепра в ноябре 2022 года.

Почти наверняка отражение украинских атак в районе Днепра и удержание территории в оккупированной Херсонской области остается приоритетной задачей для российских войск в Украине, говорится в обзоре.

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Назначение Теплинского, вероятно, свидетельствует об усилении давления на российские силы, которые защищают эту территорию.

Недавно британская разведка сообщила, что российская артиллерия сохранила значительный потенциал в низовьях Днепра.

В сентябре в британском Минобороны рассказывали, что Россия, вероятно, усилила 58-ю общевойсковую армию, которая понесла тяжелые потери, дополнительными подразделениями Воздушно-десантных войск на Ореховском направлении.