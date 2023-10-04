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СМИ: ЕС, Россия и США провели тайные переговоры перед однодневной войной в Карабахе

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 4 октября 2023, 11:35

Топ-чиновники США и ЕС встречались с представителями России на тайных экстренных переговорах в Турции по Нагорному Карабаху, всего за несколько дней до того, как Азербайджан начал свою молниеносную военную операцию по возвращению контроля над своей территорией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico и его источники

Детали: Дипломат, который занимает высокую должность и был знаком с дискуссиями, рассказал изданию, что встреча состоялась 17 сентября в Стамбуле в рамках попыток оказать давление на Азербайджан, чтобы он прекратил свою девятимесячную блокаду Лачинского коридора, который ведет в Нагорный Карабах, и позволил конвои гуманитарной помощи из Армении.

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По словам собеседника, встреча была сосредоточена на том, как обеспечить поставки продовольствия и топлива примерно для 100 тысяч человек непризнанной республики.

США представлял Луи Боно, старший советник Вашингтона по переговорам на Кавказе. ЕС направил своего представителя в регионе Тойво Клаара. Россия отправила на встречу Игоря Ховаева, являющегося спецпредставителем Путина по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Тайная встреча является примером редкого контакта между Москвой и Западом по поводу серьезных проблем безопасности после того, как вторжение президента России Владимира Путина в Украину в феврале 2022 года подорвало традиционную дипломатию, подчеркнуло издание.

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В заявлении изданию представитель ЕС пояснил, что "мы считаем, что важно поддерживать каналы связи с соответствующими собеседниками во избежание недоразумений".

Он также отметил, что Клаар пытался держать каналы коммуникаций открытыми на многих фронтах в течение "прошлых лет", включая переговоры с Ховаевым и заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным.

Представитель Государственного департамента США отказался комментировать встречу, отметив лишь, что "мы не комментируем частные дипломатические дискуссии".

Американское чиновник на условиях анонимности объяснил, что переговоры провели через понимание того, что Кремль все еще властвует в регионе.

"Мы должны иметь возможность работать с россиянами над этим, потому что они оказывают влияние на стороны, особенно потому, что сейчас мы находимся в нестабильном моменте", – сказал чиновник США.

19 сентября Азербайджан приступил к молниеносному наступлению на непризнанный Нагорный Карабах, направив в регион танки и войска под прикрытием тяжелой артиллерии.

Лидеры карабахских армян были вынуждены сдаться после 24 часов упорных боев.

С тех пор, по словам правительства Армении, более 100 тысяч человек покинули свои дома, опасаясь за свою жизнь.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о последних событиях в регионе в статье "Третья карабахская".

О более широком контексте конфликта читайте в статье 2020 года Карабах, непохожий на Донбасс: 8 ответов на вопрос о новой войне на Кавказе.

Темы: СШАЕСАрменияРосcия
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