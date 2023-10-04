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США отреагировали на демонстрацию Ираном новых беспилотников

Ольга ГлущенкоСреда, 4 октября 2023, 06:48
США отреагировали на демонстрацию Ираном новых беспилотников
ВЕДАНТ ПАТЕЛ. ФОТО ИЗ FACEBOOK

В Штатах говорят о дополнительных рисках от иранского оружия и обещают привлечь Тегеран к ответственности.

Источник: Укринформ, который цитирует заместителя спикера Госдепартамента США Веданта Патела, IRNA

Прямая речь Патела: "Мы продолжим использовать все имеющиеся инструменты, чтобы привлечь иранский режим к ответственности. И мы будем делать это в тесном взаимодействии с нашими союзниками и партнерами".

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Детали: Он добавил, что использование иранского оружия, каким бы оно ни было, безусловно создает дополнительные риски в расшатывании ситуации в других регионах, где задействован Иран.

В этой связи Пател напомнил, что в течение последних двух лет администрация США обращала внимание, в частности, на углубление военного партнерства между иранским режимом и Российской Федерацией.

Поэтому, по его словам, любая новая потенциально новая система вооружений в руках Тегерана увеличивает потенциальный риск дестабилизации в странах и регионах за пределами Ирана.

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Тем временем иранская армия впервые применила на практике беспилотник Kaman-19 (Bow-19) во время масштабных учений.

По словам представителей иранской армии, почти 200 беспилотников прикрывают стратегические воды Персидского залива и Оманского моря на юге, а также в северных, восточных и западных районах на территории Ирана.

В частности, во время учений "беспилотники Chamorosh, Yasir, Sadeq, Pelican, Ababil-3, Ababil-4, Ababil-5, Kaman-12, Yazdan, Mohajer-2, Mohajer-6 поднимались в воздух из разных уголков страны, наблюдали и идентифицировали цели, а также охраняли и контролировали нужные участки на сухопутных, воздушных и морских границах и в международных водах".

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Темы: ИранбеспилотникиСША
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