"Триумфальная бавовна": дроны СБУ поразили ценный комплекс российской ПВО - источник

Беспилотники Службы безопасности Украины поразили российский комплекс ПВО С-400 "Триумф" в Белгородской области РФ.

Источник: собеседник "Украинской правды" в спецслужбе

Детали: В ночь на 4 октября дроны СБУ атаковали стратегический комплекс ПВО С-400 "Триумф" у российского Белгорода. По словам источника УП, цена такого комплекса - 1,2 млрд. долл. США.

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На выложенных в соцсети россиянами видео слышно около 20 взрывов в месте расположения "Триумфа" и его РЛС. В это время в соседних населенных пунктах исчез свет.

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Прямая речь: "Это уже второй комплекс "Триумф", который СБУ "забавовнила" за последний месяц. Первый был поражен в Евпатории 14 сентября.

После такой "триумфальной бавовны" в СБУ советуют россиянам подумать над новым названием для этого комплекса".

Что предшествовало: Ночью 4 октября власти Белгородской и Брянской областей РФ заявили о "сбитых воздушных целях", отметив, якобы пострадавших и разрушений нет.