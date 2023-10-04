Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Триумфальная бавовна": дроны СБУ поразили ценный комплекс российской ПВО - источник

Валентина РоманенкоСреда, 4 октября 2023, 12:39
Триумфальная бавовна: дроны СБУ поразили ценный комплекс российской ПВО - источник
ЗРК С-400 "Триумф". иллюстративное фото из Википедии

Беспилотники Службы безопасности Украины поразили российский комплекс ПВО С-400 "Триумф" в Белгородской области РФ.

Источник: собеседник "Украинской правды" в спецслужбе

Детали: В ночь на 4 октября дроны СБУ атаковали стратегический комплекс ПВО С-400 "Триумф" у российского Белгорода. По словам источника УП, цена такого комплекса - 1,2 млрд. долл. США.

Реклама:

На выложенных в соцсети россиянами видео слышно около 20 взрывов в месте расположения "Триумфа" и его РЛС. В это время в соседних населенных пунктах исчез свет.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Это уже второй комплекс "Триумф", который СБУ "забавовнила" за последний месяц. Первый был поражен в Евпатории 14 сентября.

После такой "триумфальной бавовны" в СБУ советуют россиянам подумать над новым названием для этого комплекса".

Что предшествовало: Ночью 4 октября власти Белгородской и Брянской областей РФ заявили о "сбитых воздушных целях", отметив, якобы пострадавших и разрушений нет.

Темы: СБУбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ собрала доказательства госизмены экс-ведущей телеканалов Медведчука

У Кадырова были проблемы с почками, но он выздоровел – Буданов

В США призвали Зеленского сосредоточиться на борьбе с коррупцией

Количество погибших украинцев в Израиле возросло до семи

Российский корабль "Павел Державин" получил повреждения возле Севастополя – спикер ВМС

фотоВ Киеве вооруженный мужчина пытался захватить бизнес-центр – его задержали

Все новости...
Бойцы ССО выиграли "дуэль" у минометных расчетов войск РФ
Будет еще 6-8 недель хорошей погоды для прогресса на поле боя в Украине – Кирби
На Западе исчерпываются запасы оружия, которое можно отдать Украине: пора наращивать производство
Последние новости
13:09
В Минэкономики прогнозируют рост ВВП Украины в этом году на 4%
13:05
На блок-посту в Киеве раздались выстрелы: полиция выясняет обстоятельства
13:00
Оккупанты распространяют фейк о продаже на аукционе квартиры Елены Зеленской в Крыму
12:44
фотоВ Киеве во время пожара женщина выпрыгнула из окна и погибла
12:39
Украина готовится значительно увеличить экспорт зерна через Румынию и Молдову – Шмыгаль
12:38
Буданов о войне: Мы выбились из графика
12:26
СБУ собрала доказательства госизмены экс-ведущей телеканалов Медведчука
12:10
У Кадырова были проблемы с почками, но он выздоровел – Буданов
12:04
В lifecell прокомментировали арест корпоративных прав российских олигархов: "Не имеют никакого контроля"
11:56
Газа будет без света, воды и топлива, пока не освободит заложников – минэнергетики Израиля
Все новости...
Реклама: