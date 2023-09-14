В ночь на 14 сентября военная контрразведка СБУ и ВМС провели уникальную спецоперацию возле Евпатории - "отминусовали" российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд. долларов.

Источник: собеседник "Украинской правды" в СБУ

Детали: По данным источника УП, по цели эффективно отработали беспилотники и ракеты "Нептун".

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Сначала беспилотники СБУ поразили "глаза" комплекса - радары и антенны. А после вывода из строя радиолокационных станций, подразделения ВМС двумя крылатыми ракетами "Нептун" ударили по пусковым комплексам С300/400 "Триумф".

За даними джерел УП, військова контррозвідка СБУ та ВМС «відмінусували» російський комплекс ППО «Тріумф» вартістю 1,2 млрд. дол.

відео з відкритих джерел pic.twitter.com/KXl4PqPkWD — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 14, 2023

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Окупантів у Криму чекають нові сюрпризи...

відео з відкритих джерел pic.twitter.com/cZUSjKjJ2w — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 14, 2023

По словам собеседника УП, россиян в Крыму ожидают новые сюрпризы.

Напомним: Как неоднократно отмечал глава СБУ Василий Малюк, "бавовна" пылала, пылает и будет пылать".

Что предшествовало: Утром 14 сентября в оккупированной Евпатории прогремели взрывы, российское Минобороны заявило об атаке беспилотников на Крым и о попытке атаки морскими дронами патрульного корабля Черноморского флота "Сергей Котов".