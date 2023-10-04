На оккупированной территории исчезла внештатный автор УП

Международный женский медийный фонд обеспокоен исчезновением украинской журналистки, внештатного автора "Украинской правды" Виктории Рощиной, которая исчезла 3 августа на временно оккупированной территории.

Источник: IWMF, главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева в комментарии Daily Beast

Дословно IWMF: "Международный женский медийный фонд узнал, что Виктория Рощина, украинская журналистка-фрилансер и лауреат премии "За мужество в журналистике" 2022 года, пропала без вести. Мы крайне обеспокоены ее безопасностью и призываем международное сообщество привлечь внимание к этой ситуации.

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Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной Россией территории, откуда она делала репортаж. С тех пор о ней ничего не слышно...

Мы просим наших коллег, которые занимаются вопросами прав человека и свободы прессы, присоединиться к нашему требованию предоставить информацию о местонахождении Рощиной и поддержать журналистов, которые продолжают освещать правду в условиях российского вторжения".

Детали: 26-летняя автор с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года публиковала материалы в независимых украинских СМИ: "В течение своей почти десятилетней журналистской карьеры она освещала сложные - и часто опасные - темы, в частности о преступности, судах и правах человека".

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Главный редактор УП, где публиковала материалы Рощина, призвала украинскую власть сделать все возможное, чтобы найти журналистку.

Прямая речь Мусаевой: "Она (Рощина - ред.) смелая журналистка, она берет на себя обязательства освещать самые противоречивые темы, которые требуют смелости. Она не шпионка, она настоящий журналист, ей не безразлична судьба людей, которые остались на оккупированных территориях. Для нее важно рассказывать их истории.

Я призываю украинскую власть сделать все, чтобы найти ее, а российские власти - немедленно освободить журналистку Викторию Рощину".

Предыстория:

В марте 2022 года Рощину захватывали российские оккупанты и 10 дней удерживали в Бердянске.

В 2023 году для того, чтобы попасть на оккупированную территорию, Рощина отправилась из Украины в Польшу 25 июля. Она планировала через Россию добраться на оккупированный восток Украины через 3 дня.

Последний раз она выходила на связь 3 августа. Тогда она рассказала, что прошла несколько дней пограничных проверок, но не сказала, где именно находится.

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