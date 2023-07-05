Агент по прозвищу "Котигорошко"? Детали дела экс-главы крымского СБУ Олега Кулинича, обвиненного в государственной измене

Війни починаються там, де програють спецслужби.

В Україні це відбулося двічі.

Навесні 2014 – спецслужбісти на окупованих територіях масово переходили на бік Росії, вступаючи до лав ФСБ Російської Федерації.

Всі ці 9 років, зокрема за сприяння зрадників з України, Росія розширювала свою агентурну мережу в різних структурах нашої держави, не обходячи стороною і Службу безпеки. А у 2022-му – вчинила повномасштабне вторгнення.

Хто сприяв цьому? Чи можна було йому запобігти? Яка роль зрадників?

Ми проаналізували найгучніше затримання минулого року – начальника Кримського управління СБУ Олега Кулініча. Його історія добре ілюструє роботу ФСБ РФ в Україні, а також вказує на те, що всередині СБУ все ще є багато зрадників.

Деталі – в нашому матеріалі.

Довідка: Олег Кулініч, 53 роки колишній очільник Кримського управління СБУ (2020-2022 роки). Інкриміновані статті: 111 (державна зрада), 255 (створення, участь у злочинній організації), 407 (самовільне залишення військової частини), 263 (незаконне зберігання зброї). В перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну були окуповані наближені до кордону з Кримом міста: Мелітополь, Херсон, Бердянськ, Нова Каховка.

Офіс у Москві, "Threema" та "Котигорошко"

"Це реально один з топів", – кажуть нам представники СБУ, коментуючи справу про ймовірну держзраду колишнього керівника Кримського управління Олега Кулініча.

"Його затримання – це філігранна робота наших правоохоронців. Ми проникли задля цього до лав ФСБ", – запевняють наші співрозмовники.

Йдеться про проникнення у так званий офіс Сівковича-Клюєва у Москві на Краснопресненській набережній.

Карта московського офісу

"Помітили, як в одну з будівель заходять певні особи. Почали спостереження і так з'ясували, що це не просто будівля, а офіс, який займається українським питанням", – каже один зі спецслужбовців, який розслідував цю справу.

Саме з московського офісу, за даними слідства, працівники 5-ої служби ФСБ РФ разом зі зрадниками Володимиром Сівковичем та Андрієм Клюєвим досі координують роботу своєї агентури в Україні.

Клюєв – колишній голова Адміністрації президента Віктора Януковича. Сівкович – ексзаступник секретаря Ради національної безпеки і оборони до 2013-го, працівник КДБ СРСР, фігурант справи про силовий розгін учасників Майдану.

"Це справжня "кротоферма", яка працює під контролем ФСБ РФ", – пояснює нам голова Служби безпеки України Василь Малюк, який особисто займався документуванням ймовірної держзради Олега Кулініча.

"Ми виявили, що Кулініч виїжджав з України до країн Європи в ті ж періоди, коли із Москви до ЄС подорожував Володимир Сівкович, який переховується в РФ. Таким чином, ми встановили, що за кордоном відбувалися дистанційні явки Кулініча та Сівковича", – каже Малюк. Втім, деталі щодо проникнення у найзакритішу російську силову структуру голова СБУ не коментує, наголошуючи на певних заходах безпеки.

За даними слідства, Кулініч мав постійний зв'язок із Сівковичем, а той – із працівниками 9-го управління 5-ої служби ФСБ РФ – Ігорем Чумаковим, Олександром Чуліндіним та Мариною Терентьєвою. Зібрану інформацію Кулініч передавав через месенджер "Threema", використовуючи умовні прізвиська та назви.

Фігуранти "шпигунської справи Кулініча": Андрій Клюєв, Володимир Сівкович, Ігор Чумаков

Собі він нібито обрав прізвисько "Котигорошко". П'яте управління Департаменту контррозвідки (ДКР) СБУ Кулініч у розмовах з Сівковичем називав "отличники", голову СБУ Івана Баканова – "дарование", керівника внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова – "охотник", президента Володимира Зеленського – "пингвин", колишнього заступника голови СБУ Руслана Баранецького – "баран".

Слідство задокументувало передачу Кулінічем Сівковичу закритої службової інформації впродовж 2019-2020 років. Йдеться про завдання від керівництва СБУ, оперативно-розвідувальні дані, плани про кадрові призначення та створення нових підрозділів у структурі.

"Планують створити в рамках цього (Управління внутрішньої безпеки – УП) главку 13-й відділ, більш убійний. Я поки сам не розумію, але як повернусь – презентую вам", – каже Кулініч Сівковичу на оприлюднених ДБР записах за 2019 рік.

Також вони обговорювали важливість розстановки "своїх" людей на посади в СБУ, зокрема в прикордонних управліннях.

Розшифровка телефонної розмови ймовірно Олега Кулініча та Володимира Сівковича скріншот з відео

Йшлося і про призначення заступником голови СБУ "Охотніка" – за даними слідства, колишнього голови Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, який наразі затриманий за кордоном і відносно якого ДБР порушило справу за корупційною статтею.

Також Сівкович і Кулініч планували призначити "свою" людину до керівного складу Академії СБУ, взяти під контроль контррозвідку. Кулініч звітував Сівковичу про призначення в СБУ та проходження спеціальної перевірки особи на ім'я Євген, який наближений до обвинуваченого.

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За версією слідчих ДБР, Олег Кулініч також знав про плани росіян щодо вторгнення в Україну і навмисно приховав їх.

"Я бачив фото з камер і там було видно, що вся техніка стала у вихідне положення, як то кажуть – стали на марш", – розповідає нам працівник Кримського СБУ. "Так, до цього здійснювався цілодобовий контроль, були доповіді про скупчення військ. Але це інше. Тут було чітко видно, що вони вже готові заходити – це чітка загроза нападу. Але Кулініч саме цю надважливу доповідь напередодні вторгнення проігнорував".

Документування Олега Кулініча проводили потай від тодішнього очільника служби Івана Баканова і доповідали про нього напряму президенту.

Момент затримання колишнього очільника Кримського управління СБУ Олега Кулініча влітку 2022 Фото: ДБР

Наші співрозмовники запевняють, що саме затримання Кулініча стало підставою для звільнення Івана Баканова.

"Тут всі були шоковані. А тодішній голова взагалі був у повному шоці…" – розповідають нам джерела в СБУ.

"Президент був дуже злий. Він одразу сказав: "Знімаємо Баканова". А Малюку сказав: "Вичищайте. Скільки ж там ще таких?!"" – розповідають нам наближені до голови СБУ особи.

Школа ФСБ, "друг Баканов" та поліграф

На фотографії, датованій 2010 роком, обвинувачений Олег Кулініч позує з депутатом-зрадником Андрієм Деркачем, який нині перебуває в розшуку, на фоні портрета російського президента Володимира Путіна.

Депутат-утікач Андрій Деркач та обвинувачений у державній зраді колишній сбушник Олег Кулініч фото надане УП

Під керівництвом Деркача Кулініч працював з 2006 року в юридичному відділі "Енергоатома". Але це не єдиний їхній зв'язок.

З 1989 по 1994 роки ексочільник Кримського управління Служби безпеки України навчався в Академії ФСБ РФ та проходив військову службу у Федеральній службі контррозвідки. Там же здобував знання й Андрій Деркач, який, за даними СБУ, керував в Україні агентурною мережею Головного управління Генштабу РФ.

Його батько – Леонід Деркач – ексголова СБУ часів Леоніда Кучми.

"Олег Кулініч з неба не впав", – розповідає нам ветеран СБУ, один із перших керівників військової розвідки Олександр Скіпальський, який особисто був знайомий з обома Деркачами.

Олег Кулініч з Андрієм Деркачем та Василем Горбалем ФОто надане уп

"Кулініч з'явився (в українській спецслужбі – УП) у 1994 році (після закінчення академії ФСБ – УП) і перебував на різних посадах при різних керівниках. Його зміцнив саме Леонід Деркач. Він вимушений був це зробити навіть без особистої симпатії", – каже Скіпальський, пояснюючи, що все це робилося на прохання молодшого Деркача.

Олег Кулініч прийшов працювати в СБУ за керівництва Леоніда Деркача, де служив до 2006-го року.

"Ось ця така безконтрольність і криша дозволяли Кулінічу не працювати так, як більшість людей, але легко обіймати посади. Тому він не працював на безпеку. Зрештою його відправили з СБУ", – пригадує Скіпальський.

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Майже 14 років Олег Кулініч не був дотичним до спецслужби. А у 2020-му його призначили на посаду керівника Кримського управління.

"Зв'язки він не втратив. І з приходом Баканова його призначили на посаду, до якої і близько не можна було його допускати. Всі професіонали, які знали Кулініча, були шоковані його призначенням, розуміючи, що він має постійні зв'язки з представниками Росії, тусовкою російської церкви разом із Деркачами. Туди ж він втягнув Баканова і Наумова", – розповів Скіпальський.

У ДБР призначення Кулініча на керівну посаду в СБУ коментують коротко: "В 2019-му, після зміни влади в Україні, його ввели в найближче оточення президента України".

Сам Кулініч у розмові з УП розповідає, що пропозиція пролунала особисто від Івана Баканова, а він – "прийняв амбітний виклик". Історія їхнього знайомства досі лишається загадкою. За інформацією деяких працівників СБУ, Баканова з Кулінічем міг познайомити той самий Андрій Деркач.

Інша версія – під час виборів у 2019-му році Володимир Сівкович нібито через компанію "Signal Group Consulting" оплачував поїздку Івана Баканова та ексрадника Володимира Зеленського Олега Дубини до Вашингтона.

Дехто з наших співрозмовників говорить, що темою, яка об'єднала Кулініча та Баканова, стала релігія – вони обидва є прихожанами Московського патріархату, про що самі заявляли. Водночас, за словами двох наших співрозмовників, вони мали відношення до релігійної течії АллатРа (новітній релігійний рух в Україні та РФ, що позиціонує себе як громадська спілка, яка діє поза політикою і поза релігією – УП).

"Кулініча готували до ролі агента, інструктували, навіть попрацювали над зовнішністю – чого варта ця борода", – каже нам колишній колега Олега Кулініча.

"Ми вважаємо, що саме релігія стала ключовим фактором у спілкуванні Баканова та Кулініча", – додають інші працівники.

Обвинувачений у державній зраді колишній очільник Кримського управління СБУ Олег Кулініч фото надане УП

Нам вдалося додзвонитися до колишнього голови СБУ Івана Баканова, але він відмовився коментувати справу Олега Кулініча та свою діяльність у спецслужбі взагалі.

"Я вам дуже вдячний, що ви цікавитесь позицією з деяких питань. Але я утримувався від коментарів про той період до цього і зараз коментувати також не буду", – сказав нам Баканов.

Внутрішній (не)контроль

Як людина, яка мала відкриті зв'язки з Росією, змогла пройти внутрішню перевірку СБУ перед призначенням?

"Всі знали, що Кулініч – це протеже Баканова, і тому ті, хто проводять перевірку, на жаль, також підлаштовувались, – вважає ​​генерал-лейтенант Олександр Скіпальський. – Бо якщо вони не прислухаються, то це відобразиться на їхніх долях. Всі ці правила порушувались і порушуються".

В СБУ запевняють, що перед призначенням Олега Кулініча на посаду провели "комплекс перевірочних заходів, передбачених законодавством, включаючи опитування з використанням поліграфу".

Як він їх пройшов? Поінформовані джерела в СБУ висловлюють лише припущення: "Цим займається внутрішня безпека. Можливо, Наумов допоміг", – кажуть у спецслужбі.

"Ті, з ким я спілкувався із комісії, зазначили, що ця людина була досить підготовлена і змогла в певній мірі обійти поліграф", – зазначив наш співрозмовник у СБУ.

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Саме дії контролюючих органів мають стати ключовим питанням розслідування діяльності Кулініча та колишнього керівництва СБУ, вважає народний депутат від партії "Голос" та член комітету з питань правоохоронної діяльності Роман Костенко.

"Якби йому ставили правильні питання – щодо співпраці зі спецслужбами РФ, вірності присязі, то поліграф показав би відповідну картинку про його погляди на життя", – каже Костенко.

"Тому одразу видно, що по людині або не проводилась ніяка перевірка і це помилка тих, хто його призначав, яка коштувала нам досить дорого, або це умисне призначення людини з розумінням того, для чого вона призначається", – впевнений депутат.

Водночас колишні співробітники Кримського управління запевняють, що вже після призначення Кулініча неодноразово доповідали про порушення з його боку внутрішній безпеці СБУ Херсонської області. Та належної реакції на ці звернення не було.

Тоді представництво внутрішньої безпеки обласної СБУ очолював Артем Борисевич, якого у вересні минулого року указом президента призначено очільником управління СБУ в Херсонській області.

"Чому не було вжито дій? Співробітники звертались. Натомість деякі заяви потрапляли до самого Кулініча і він викликав людей до кабінету та питав: "Це що?", – кажуть колишні підлеглі Олега Кулініча.

Кілька перевірок таки відбулось, однак це ніяк не похитнуло кар'єру нині обвинуваченого в державній зраді Олега Кулініча.

Ми звернулися до колишнього очільника Херсонського управління ВБ СБУ Артема Борисевича. Але минув місяць, а ми так і не отримали відповіді на запитання про те, чому на скарги щодо Кулініча була відсутня належна реакція.

Колишній очільник Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов фото "СХЕМИ"

Колишнього керівника внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова затримали в Сербії. В Україні йому оголошено підозру за корупційною статтею. Наразі тривають перемовини щодо його екстрадиції.

За даними слідства, Наумов, хоч і почав у 2019-му працювати в СБУ, отримував зарплату з колишнього місця роботи – Державної агенції з управління зоною відчуження (ДАЗВ). Це спричинило державі збитки розміром 3 мільйони гривень.

"Чомусь російські спецслужби вважали його своїм. Можливо, через любов до грошей", – так наші співрозмовники в СБУ характеризують Наумова.

Окрім цього, його пов'язують із контрабандою російських цигарок у Європу.

У липні 2021 року голова СБУ Іван Баканов звільнив Андрія Наумова, а разом із ним – тодішнього начальника управління СБУ з боротьби з контрабандою Артемія Капелюха.

Наразі ГУ ВБ очолює колишній заступник підозрюваного Євген Рибінський, але, як підтверджують джерела у Службі і не тільки, людиною Наумова він не є. Рибінський приймав участь у "розробці" і затримання Кулініча та працював у внутрішній безпеці СБУ задовго до приходу Наумова туди.

Також зараз триває перевірка щодо можливої держзради Андрія Наумова.

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Щодо Івана Баканова, під керівництвом якого всі ці люди обіймали не останні посади в СБУ, то в ДБР на запит УП повідомили, що за результатами перевірки не знайшли складу злочину в діях або бездіяльності ексголови.

Порушень не виявила і службова перевірка СБУ.

"Ну, ви ж розумієте, що зараз до Баканова питань немає, а прийде нова влада – будуть питання, я впевнений", – каже член комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Роман Костенко.

"Слідство не знайшло якихось чітких фактів, які б вказували на його порушення", – каже нам депутатка від президентської фракції та член комітету з нацбезпеки Мар'яна Безугла.

Вона підтверджує, що слідство проводило детальну перевірку радників колишнього голови.

"Натомість я думаю, що там ще варто було добре попрацювати над дослідженням його службової недбалості", – вважає Безугла.

Записи, 13-е управління, "Олег сказав"

Ключовим доказом вини Кулініча слідство називає записи його розмов із Володимиром Сівковичем 2019-2020 років, які нібито зробив останній.

На запитання, чи відомо, чим займався Кулініч напередодні повномасштабного вторгнення, в СБУ висловлюють припущення:

"Розумієте, в нас задокументовано, що він передав ворогу інформацію про створення 13-го управління. Це секретна інформація, і саме це ми йому інкримінуємо", – каже один зі спецслужбістів, який документував Кулініча, та додає, що, за оперативною інформацією СБУ, Кулініч зберігав зв'язки з російським куратором до повномасштабного вторгнення.

"Доказів його провини – більше, ніж достатньо", – каже поінформоване джерело у слідстві.

Нам вдалося поспілкуватися з понад десятьма колишніми колегами обвинуваченого Олега Кулініча як серед керівного складу, так і рядових співробітників. З міркувань безпеки і через специфіку роботи вони говорили анонімно.

Один з опитаних ставить під сумнів версію слідства щодо держзради, оскільки переконує, що Кулініч висловлював антиросійську позицію і звільняв, виводив поза штат у розпорядження некваліфікованих працівників.

"Він з перших днів казав: "Тут всі, як сонні мухи… Це якесь кладовище"", – розповідає колишній працівник Кримського управління.

Але всі інші вважають це грою та пригадують чимало фактів, які, на їхню думку, підтверджують, що Кулініч працював на ворога.

Так, наприклад, у червні 2021 року за керівництва Кулініча були проведені навчання управління СБУ на території Херсонської та Миколаївської областей.

"Генічеськ, Чонгар, Чаплинка, Каланчак і праворуч – Олешки, Олешківський район, Кінбурнська коса. На всі ці населені пункти були розписані групи, приїздили співробітники центрального апарату, було багато груп, і у кожного була своя зона відповідальності", – розповідає колишній підлеглий Олега Кулініча.

Обвинувачений у державній зраді колишній очільник Кримського управління СБУ Олег Кулініч у київському суді Фото Вікторія Рощина

"Була команда відпрацювати всі приватні підприємства, бази відпочинку, санаторні курорти. Цікавила кількість ліжкомісць, можливість приготування їжі, продуктові магазини поруч. Ще одне питання: земельні ділянки – у власності, не у власності, законність придбання ділянки", – каже нам співробітник.

Під кожну базу було виведено GPS код, опрацьовано і зроблено один великий файл.

"Ті території, які ми опрацювали ногами та зібрали інформацію – там зараз перебувають окупаційні війська. На кожній базі живуть окупаційні війська. Вони заїхали, харчуються та стріляють по нашій території, – продовжує СБУшник. – Ця інформація була зібрана особисто Кулінічем, і я маю підстави вважати, що вона була передана в Росію".

Колишні колеги Кулініча розповідають, що він гальмував кримінальні справи щодо Московського патріархату.

Олег Кулініч, Андрій Деркач та настоятель УПЦ МП Онуфрій ФОТО надане уп

"Я, розуміючи його позицію щодо московських попів, передавав інформацію на Київ і просив хлопців взяти в роботу", – розповідає нам джерело в СБУ та пригадує, як фігурантів кримінальних проваджень СБУ помічали в кабінеті Кулініча. ​​

У Києві та Херсоні, за словами колишніх і діючих співробітників Кримського управління СБУ, Кулініч мав кілька зустрічей з націоналістом Сергієм Коротких "Боцманом".

"Під час чергового наряду до мене звернувся начальник режимно-секретного відділу і сказав, що до Кулініча сьогодні повинен прийти один чоловік. Його у журнал обліку відвідувачів записувати не треба, а пропустити навіть без перевірки документів. Це був Коротких", – розповів співробітник кримського СБУ.

"Він каже, що з Боцманом вони були знайомі давно, оскільки Олег Миколайович з початком АТО у 2014 воював, – пояснює нам адвокат обвинуваченого. Втім, де саме – не уточнив. – В лютому вони, за його словами, разом захищали Київщину". Також, за словами Кулініча, у зоні бойових дій воює його брат.

Більшість наших співрозмовників переконані – роль Кулініча полягала саме в тому, щоб розвалити управління, деморалізувати співробітників та проводити потрібну кадрову політику.

"Ну, для цього його й ставили – передавати інформацію та сприяти розстановці "правильних" людей в службі", – кажуть нам співробітники СБУ.

"Коли він тільки прийшов на посаду, то одразу вивів у розпорядження тих, хто сперечався з ним і хто міг щось робити", – пригадують співробітники управління.

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"Він робив все, щоб жодна зі справ не дійшла до свого логічного завершення", – розповідає нам колишній слідчий Кримського управління СБУ, який був звільнений Кулінічем.

"Більше того, він розганяв слідчих, які щось розслідували, створював їм масу перешкод. Він безпідставно затримував людям звання, забороняв відпустки. Мене він зняв з посади, тому що я відмовився робити дещо по одній зі справ. При ньому робилось так: чим гірше, тим краще. В нього було все просто: "Я так сказав".

"Зникнення документів із грифом "таємно" внікуди, зникнення наказів із найбільшим грифом внікуди, підробка документів. У нас будь-який крок має робитися за наказом, але з приходом Кулініча це зникло. Все робилось просто за фразою "Олег сказав"", – розповідає один із працівників Кримського управління.

Колишній працівник кримського СБУ, який побував у полоні ФСБ РФ у Херсоні, розповів нам, що російські спецслужби не цікавились Кримським управлінням. "Вони поводилися так, ніби все вже знали", – розповів нам колишній полонений СБУшник.

На початку березня 2022-го колеги Олега Кулініча написали колективний рапорт щодо його дій у перші дні війни. Через це його було знято з посади керівника управління, але призначено радником Івана Баканова з особливих доручень. На цій посаді він працював п'ять місяців до свого затримання.

"Замовили Татаров і Портнов"

Обвинувачений Олег Кулініч називає справу проти себе сфабрикованою, а записи – змонтованими.

Винним називає радника експрезидента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова та нині заступника голови ОПУ з питань правоохоронної діяльності Олега Татарова.

Він переконує, що з приходом на посаду у 2020-му поновив раніше закриту кримінальну справу щодо Портнова, але на нього тиснули з пропозиціями знову "згорнути розслідування".

"Зважаючи на негативні відповіді як з мого боку, так і з боку Баканова, неодноразово отримував погрози кримінального переслідування, фізичного знищення, звільнення, позбавлення волі тощо", – сказав Кулініч.

Знайомство та спілкування з Володимиром Сівковичем Кулініч не заперечує, однак уточнює деталі.

"Я знав Сівковича ще з кінця 90-х років, розслідуючи матеріали справ, по яких він проходив свідком. Мав з ним декілька зустрічей в період його діяльності як віцепрем'єра України у 2010 році. Можу сказати, що рівень його поінформованості щодо внутрішньополітичних процесів в Україні був і, думаю, що й на зараз лишається набагато вищим від рівня моїх знань, як і рівень його контактів у системі української влади", – сказав нам Кулініч.

За його словами, Сівкович активно співпрацював з правоохоронними органами США та нібито здійснював фінансування лобістської компанії "Signal Group Consulting", яка у 2019 році надавала послуги тоді кандидату в президенти Володимиру Зеленському. Також Кулініч запевняє, що і сам працював у виборчому штабі президента, де нібито і познайомився з Іваном Бакановим.

Щодо здачі Півдня, то Кулініч запевняє: "Не міг приховати те, що було відомо назагал". Та стверджує, що всю інформацію про переміщення російських військ поблизу кримського кордону доповідав керівництву СБУ в грудні та лютому 2022 року – по шість разів на добу.

Також Кулініч наголошує, що "Охотнік" в записах – не Наумов, а нібито колишній економічний радник президента Олег Дубина. Оскільки той мав зв'язок із фірмою клуб "КСК", яка займається, зокрема, полюванням. Щодо фото з Деркачем, то Кулініч запевняє, що воно старе – 2010 року, а востаннє із депутатом він спілкувався у 2019 році. "Він тоді хотів мене завербувати, але я відмовився", – запевняє обвинувачений.

Свій конфлікт з підлеглими обвинувачений пояснив тим, що нібито йому було відомо про те, що значна частина його працівників у Кримському управлінні працювали на російські спецслужби. "Він казав, що знав про це і тому не довіряв", – пояснив адвокат конфлікти Олега Кулініча з колегами.

Кулініч також запевняє, що інформацію про нього для працівників ФСБ РФ збирав колишній працівник Херсонського управління СБУ Олексій Сидорович, який зараз також перебуває в СІЗО за обвинуваченням у державній зраді.

Питання щодо "взяття під контроль контррозвідки" Кулініч не коментує. В 2021 році начальника ДКР було змінено з Олександра Руснака на Олександра Поклада.

Кулініч безуспішно оскаржує свій арешт вже рік. Але від можливого обміну в Російську Федерацію категорично відмовляється.

Слідчі, які займаються даною справою, переконують, що усі заяви обвинуваченого – ніщо інше як стратегія захисту. "Вони ж розуміють, що попереду суд. Тому використовують будь-які методи захисту, зокрема й коментарі ЗМІ", – каже слідчий ДБР.

Слідству Олег Кулініч не надав жодних пояснень під час досудового розслідування.

"Як і слід було очікувати, окремі фігуранти сьогодні вибудовують свій захист таким чином, щоб перевести фокус суспільної уваги з юридичної площини в політичну та емоційну", – каже голова СБУ Василь Малюк.

Кримське СБУ та "група газовиків"

"Це почерк російської спецслужби – поставити на цю гостру ділянку свою людину", – каже нам ветеран Олександр Скіпальський, коментуючи цінність Кримського управління СБУ для РФ.

"Ми бачимо, як за такий короткий час російські війська майже маршем пройшли з Криму… За виключенням тих частин, де наші оборонці героїчно захищали мости, переправи. Все інше було неготове до оборони. Треба визнати, що для нас – це кадрові проколи, а для них – успіх".

Саме вода в Крим та енергетика були для Росії ключовими завданнями захоплення Херсонщини.

Втім, окрім наближеності до кордону з Кримом, управління, яке очолював обвинувачений Олег Кулініч, було цінним і через те, що тривалий час через підконтрольну Україні територію окупанти намагалися виводити сировину, необхідну для роботи заводів у Криму.

Олег Кулініч у залі суду фото Вікторія Рощина

"Ільменіт – сировина, яка виводилась з України в Житомирський збагачувальний комбінат. Хто цим керував? Група компаній Фірташа, Льовочкіна, Хорошковського, Бойка", – розповідають нам працівники Кримського управління СБУ.

Кримське управління мало здійснювати контроль за судами, а також за накладанням санкцій на транспортні засоби, осіб і підприємства, які дотичні до незаконних дій.

"Спроби впливу через Кримське управління були й до Кулініча, але його заводили вже для чітких задач, насамперед військових: для того, щоб передавати інформацію, виснажити співробітників. Щоб орган був недієздатним. І тоді мав спрацювати "ефект неочікуваності", – вважають спецслужбісти.

Саме Кримське управління СБУ за територіальною підслідністю працюватиме в Криму після деокупації. Чи була здійснена внутрішня перевірка персоналу після затримання керівника управління – достеменно невідомо. В матеріалах справи зазначається, що формально вона відбувалась, дехто з працівників СБУ вважає, що провели її лише на папері, а керівництво зазначає: її пройшли ті, хто мав пройти.

У березні 2022-го Кримське управління очолив колишній заступник Олега Кулініча Олександр Власенко, якого у 2021 на посаду і запросив обвинувачений. Разом у 2000-х вони працювали в столичному управлінні СБУ.

Що відомо про нього?

У службі Власенко працює 28 років. За часів Віктора Януковича працював у Київському управлінні СБУ, зокрема під керівництвом зрадника Олександра Кобця. Останній відомий діяльністю, пов'язаною з охороною російських банків в Україні. Під час окупації Херсона росіяни призначили його "мером" міста.

Батько Олександра Власенка, Анатолій, понад 10 років працює у структурах відомого на Херсонщині шведського бізнесмена Карла Стурена.

Йдеться про "Віндкрафт Україна", "Віндкрафт Таврія" та "Віндкрафт Каланчак". Ці компанії займаються розробкою вітрової енергетики в Україні. Основна діяльність – виробництво, передача, постачання і розподіл електроенергії. Їхніми вітряками заповнена Херсонська та Запорізька області. Частина з них опинились в окупації.

Рейдова стоянка №451 в Керченській протоці – це місце, де відбувалась перевалка вантажів ільменіту в обхід санкцій для окупованого Криму в порт Камиш-Бурун Фото "BlackSeaNews"

Карл Стурен є бізнес-партнером колишнього голови СБУ часів Віктора Януковича та ексголовного митника Валерія Хорошковського. Про це шведський бізнесмен сам неодноразово заявляв у своїх інтерв'ю. Зокрема з олігархом він був пов'язаний тривалий час через компанію "Віндкрафт-Україна".

"У нас на Херсонщині немає нікого більш заможного й впливового, ніж Карл Стурен", – запевняє нас працівник місцевого СБУ.

"Починаючи з 2008 року, він розкладав яйця в усі лотки – це були різні політичні сили, здебільшого проросійські: "Наш край", ОПЗЖ. Після продажу "Чумака" він вклав гроші в альтернативну енергетику. І всі політики Херсонщини були з ним пов'язані", – кажуть у СБУ.

Одним із наближених до Стурена був Владислав Мангер, якого нині засуджено за замовлення нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Як розповідав колишній заступник генпрокурора Віктор Трепак, саме Карл Стурен присилав до нього адвоката, щоб домовитись про звільнення ексголови облради.

Ми звернулися по коментар до нинішнього очільника Кримського управління Служби безпеки України Олександра Власенка. Він підтвердив, що до КУ СБУ в 2021 році прийшов на запрошення Олега Кулініча, оскільки був з ним знайомий ще з 2000-х.

"Я погодився на цю пропозицію з кількох причин. Передусім тому що мав досвід організації роботи в регіональних підрозділах СБУ, фільтраційної роботи на КПВВ та був обізнаний зі специфікою Херсонської області. І загалом для мене це було підвищення.

Але вже скоро я дуже пошкодував і навіть написав рапорт на звільнення. Але, на жаль, тодішній голова Іван Баканов його не підписав", – розповів Олександр Власенко та додав, що зі зрадником Олександром Кобцем востаннє спілкувався під час служби у 2001 році.

"Ні тоді, ні потім у нас не було жодних спільних задач, тому що функціонал наших підрозділів жодним чином не перетинався. Для мене Олександр Кобець є зрадником і колаборантом, якому СБУ повідомила про підозру у державній зраді", – сказав Власенко.

Також він підтвердив, що його батько працює у структурах Карла Стурена, але запевнив, що той не впливає на роботу управління, як і олігархи Хорошковський та Фірташ.

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З початком повномасштабного вторгнення українські спецслужбовці виявили 300 ймовірних зрадників у силах оборони. Із них – 9 в СБУ і 102 – серед інших правоохоронців та військових.

З одного боку, історія "Котигорошка" демонструє нам, що навіть люди з відкритими російськими зв'язками в часи війни можуть опинитися в СБУ на керівних посадах – вправно маскуючись, прикриваючись впливовими зв'язками, обійшовши поліграф або ж взагалі не проходячи перевірку.

Контролювати ці питання громадськості важко через секретність та закритість держструктури. А от серед тих, хто цей контроль має здійснювати, не знайти винуватців. У разі помилки до них просто "не буде питань" або вони взагалі підуть на підвищення.

Чому так відбувається в надважливій за часів війни службі, чи відповість хтось за ті фатальні кадрові рішення і чи змінить щось реформа СБУ, над розробкою якої зараз працюють народні депутати – питання відкриті.

Керівництво служби, своєю чергою, наголошує на тому, що виявлення "кротів" серед своїх – пріоритетне питання для них і для президента України. І, з іншого боку, історія Кулініча – також про це.

Втім, крапку в цій гучній "шпигунській історії" має поставити лише суд. Врахувавши усі позиції та докази. Невдовзі цей процес має розпочатися по суті. Справу вже скерували до Печерського суду.

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