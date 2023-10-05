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Олещук поддержал идею переименовать Воздухофлотский в Киеве в проспект Воздушных сил

Валентина РоманенкоЧетверг, 5 октября 2023, 13:55
Олещук поддержал идею переименовать Воздухофлотский в Киеве в проспект Воздушных сил
иллюстративное фото Воздушных сил

Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук призвал мэра Киева Виталия Кличко переименовать Воздухофлотский проспект в столице на проспект Воздушных сил.

Источник: депутат Киевсовета от "Слуги народа" Ксения Семенова в Telegram спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде"

Детали: Депутат обнародовала письмо Олещука в адрес главы столицы.

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Олещук отмечает, что рассмотрел депутатское обращение народных депутатов Украины Романа Лозинского и других о переименовании Воздухофлотского проспекта в городе Киев на проспект Воздушных сил и поддержал эту инициативу.

Во время отражения широкомасштабной российской агрессии военнослужащие Воздушных сил ВСУ героически защищают Украину от российского нашествия, наносят сокрушительные потери врагу, говорится в письме.

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По данным командующего, в сверхсложных условиях воины-авиаторы уже совершили 15000 боевых вылетов на огневое поражение. Воины-зенитчики с начала полномасштабного вторжения уничтожили более 4400 российских воздушных целей. В частности около 1400 крылатых ракет, 202 вражеских самолета и 134 вертолета.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил УП подлинность обнародованного документа.

Прямая речь: "Весь мир знает о легендарных "призраках Киева", об обороне столицы от российских налетов в начале полномасштабной агрессии РФ. Именно Воздушные силы удержали небо над сердцем страны в первые недели большой войны.

Было бы логично заменить старое советское название, отдавая дань вкладу Воздушных сил".

Что предшествовало: За несколько дней петиция о переименовании Воздухофлотского проспекта в проспект Воздушных сил набрала необходимое количество голосов. Киевсовет призывают поддержать обращение киевлян и отказаться от предложения переименовать проспект в честь Европейского Союза.

За переименование Воздухофлотского в проспект Европейского союза в Киевсовете выступила "Евросолидарность". Впоследствии партия провела рекламную кампанию, чтобы повлиять на голосование в "Киев Цифровой".

Проект решения с этим вариантом названия внес городской голова Виталий Кличко.

Напомним: В июне постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций поддержала переименование Воздухофлотского проспекта, чтобы почтить Воздушные силы ВСУ. Тогда речь шла о названии "Повітрянофлотський".

Темы: КиевВоздушные силы ВСУ
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