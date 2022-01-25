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Нардеп Дмитрук устроил драку в Одесском горсовете

Вторник, 25 января 2022, 11:28
Нардеп Дмитрук устроил драку в Одесском горсовете
АРТЁМ ДМИТРУК. ФОТО С ЕГО FACEBOOK

Народный депутат Артем Дмитрук, покинувший недавно президентскую партию "Слуга народа", устроил потасовку на заседании земельной комиссии Одесского городского совета.

Источник: "Думская"полиция Одесской области

Детали: Отмечается, что Дмитрук пытался прорваться на заседание, где рассматривали отвод земли под санаторием Госпогранслужбы "Аркадия".

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С помощью группы поддержки он прошел в зал на втором этаже, где начал бегать по столах и ломать мебель.

Сообщается, что в результате травмы разной степени тяжести получили несколько сотрудников городского совета и муниципальной безопасности.

 

В полиции сообщили, что квалифицировали событие по ч.3 ст. 296 УК (хулиганство).

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Драка в горсовете произошла между Дмитруком, его помощниками и сторонниками с муниципальной охраной. В результате конфликта пострадали три охранника.

В настоящее время правоохранители опрашивают свидетелей и участников конфликта.

 

Предыстория: 

  • 5 ноября нардепа Артема Дмитрука решили исключить из фракции "Слуга народа". 
  • Ранее сообщалось, что "Слуга народа" на съезде будет решать вопрос об исключении Дмитрука, который "разочаровался в политике партии".
  • Дмитрук также был одним из трех "антивакцинаторов" в ВР по словам главы фракции "СН" Давида Арахамии, он заявлял, что не будет вакцинироваться против коронавируса. 
  • Сообщалось, что он войдет в состав межфракционного объединения "Разумная политика", которую создает экс-спикер Рады Дмитрий Разумков. В настоящее время он не входит ни в одну из фракций.

Украинская правда
Темы: Верховная РададракаОдессаСлуга народа
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