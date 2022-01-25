Нардеп Дмитрук устроил драку в Одесском горсовете
Народный депутат Артем Дмитрук, покинувший недавно президентскую партию "Слуга народа", устроил потасовку на заседании земельной комиссии Одесского городского совета.
Источник: "Думская", полиция Одесской области
Детали: Отмечается, что Дмитрук пытался прорваться на заседание, где рассматривали отвод земли под санаторием Госпогранслужбы "Аркадия".
С помощью группы поддержки он прошел в зал на втором этаже, где начал бегать по столах и ломать мебель.
Сообщается, что в результате травмы разной степени тяжести получили несколько сотрудников городского совета и муниципальной безопасности.
В полиции сообщили, что квалифицировали событие по ч.3 ст. 296 УК (хулиганство).
Драка в горсовете произошла между Дмитруком, его помощниками и сторонниками с муниципальной охраной. В результате конфликта пострадали три охранника.
В настоящее время правоохранители опрашивают свидетелей и участников конфликта.
Предыстория:
- 5 ноября нардепа Артема Дмитрука решили исключить из фракции "Слуга народа".
- Ранее сообщалось, что "Слуга народа" на съезде будет решать вопрос об исключении Дмитрука, который "разочаровался в политике партии".
- Дмитрук также был одним из трех "антивакцинаторов" в ВР по словам главы фракции "СН" Давида Арахамии, он заявлял, что не будет вакцинироваться против коронавируса.
- Сообщалось, что он войдет в состав межфракционного объединения "Разумная политика", которую создает экс-спикер Рады Дмитрий Разумков. В настоящее время он не входит ни в одну из фракций.