Нардеп Дмитрук устроил драку в Одесском горсовете

АРТЁМ ДМИТРУК. ФОТО С ЕГО FACEBOOK

Народный депутат Артем Дмитрук, покинувший недавно президентскую партию "Слуга народа", устроил потасовку на заседании земельной комиссии Одесского городского совета.

Источник: "Думская", полиция Одесской области

Детали: Отмечается, что Дмитрук пытался прорваться на заседание, где рассматривали отвод земли под санаторием Госпогранслужбы "Аркадия".

С помощью группы поддержки он прошел в зал на втором этаже, где начал бегать по столах и ломать мебель.

Сообщается, что в результате травмы разной степени тяжести получили несколько сотрудников городского совета и муниципальной безопасности.

В полиции сообщили, что квалифицировали событие по ч.3 ст. 296 УК (хулиганство).

Драка в горсовете произошла между Дмитруком, его помощниками и сторонниками с муниципальной охраной. В результате конфликта пострадали три охранника.

В настоящее время правоохранители опрашивают свидетелей и участников конфликта.

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