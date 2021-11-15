"Слуги" решили выгнать нардепа из фракции

Нардепа Артема Дмитрука на заседании 15 ноября решили исключить из фракции "Слуга народа".

Источник: пресс-секретарь партии Юлия Палийчук в Telegram

Прямая речь Палийчук: "На заседании фракции "Слуга Народа" принято решение инициировать процедуру исключения Артема Дмитрука из своего состава".

Детали: Палийчук подчеркнула, что Дмитрука выгонят из комитета по правоохранительной деятельности.

Вместе с тем из комитета по вопросам экономического развития выгонят Людмилу Буймистер, которая недавно покинула фракцию.

Напомним: Ранее сообщалось, что "Слуга народа" на съезде будет решать вопрос об исключении Дмитрука, который "разочаровался в политике партии".

Дмитрук также был одним из трех "антивакцинаторов", которых называл глава фракции "слуг" Давид Арахамия.

Также Дмитрук войдет в состав межфракционного объединения "Разумная политика", которую создаст экс-спикер Рады Дмитрий Разумков.