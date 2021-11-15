Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Слуги" решили выгнать нардепа из фракции

Понедельник, 15 ноября 2021, 19:20
артем дмитрук, фото с соцсетей

Нардепа Артема Дмитрука на заседании 15 ноября решили исключить из фракции "Слуга народа".

Источник: пресс-секретарь партии Юлия Палийчук в Telegram

Прямая речь Палийчук: "На заседании фракции "Слуга Народа" принято решение инициировать процедуру исключения Артема Дмитрука из своего состава".

Детали: Палийчук подчеркнула, что Дмитрука выгонят из комитета по правоохранительной деятельности.

Вместе с тем из комитета по вопросам экономического развития выгонят Людмилу Буймистер, которая недавно покинула фракцию.

Напомним: Ранее сообщалось, что "Слуга народа" на съезде будет решать вопрос об исключении Дмитрука, который "разочаровался в политике партии".

Дмитрук также был одним из трех "антивакцинаторов", которых называл глава фракции "слуг" Давид Арахамия.

Также Дмитрук войдет в состав межфракционного объединения "Разумная политика", которую создаст экс-спикер Рады Дмитрий Разумков.

Украинская правда
Темы: Слуга народа
powered by lun.ua
Главное сегодня

Сборная Украины будет играть в плей-офф ЧМ-2022

Новости 16 ноября: "тысяча Зеленского", подозрение "антивакцинатору"

В ЕС рассказали, как будут действовать в случае обострения ситуации на границах Украины

Глава Фонда госимущества подал заявление об увольнении – источники

Монастырский забрал у Кивы оружие, подаренное Аваковым в 2015 году

Цены за проезд в Киеве увеличат до 20 гривень

Все новости...
Слуга народа
Еще одного "слугу" выгнали из фракции
Еще один "слуга" попал в ДТП: "к счастью, пострадал только металл"
Трое новых "слуг" приняли присягу в Верховной Раде
Последние новости
01:45
В Уганде в результате терактов погибли 3 человека, десятки раненых
00:48
"Это была игра на результат" – тренер сборной Украины
00:06
фотоБоевики наращивают сознательные обстрелы жилых секторов – СЦКК
23:52
"Сорвем глотку, когда им это удастся": Зеленский поддержал сборную перед стыковыми матчами
23:37
Сборная Украины будет играть в плей-офф ЧМ-2022
23:02
В Грузии создали спецкомиссию врачей для проверки состояния здоровья Саакашвили
22:32
фотоДвух человек сбили насмерть на "зебре" в Ровенской области
22:04
Новости 16 ноября: "тысяча Зеленского", подозрение "антивакцинатору"
21:51
Новости экономики: проезд в Киев 20 грн, цены на газ повышаются
21:40
В ЕС рассказали, как будут действовать в случае обострения ситуации на границах Украины
Все новости...