Удар по селу Гроза стал самым массовым преступлением россиян в Харьковской области за время войны – ОВА

Российская атака по селу Гроза 5 октября стала самым массовым преступлением россиян в Харьковской области с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Террористическая атака русских военных по с. Гроза стала самым кровавым преступлением россиян в Харьковской области за все время с начала полномасштабного вторжения. По последним данным, это преступление унесло жизни 51 гражданского человека, 6 человек ранены".

Реклама:

Детали: С 6 по 8 октября в Харьковской области объявили дни траура.

Предыстория:

Россияне ударили по кафе-магазину в селе Гроза, Купянского района, 5 октября известно о 51 погибшем.

По данным министра внутренних дел Игоря Клименко, в кафе проходили поминки за умершим односельцем. По словам Клименко, попадание было настолько точным, что есть подозрение, что удар привел кто-то из местных жителей.