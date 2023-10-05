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Удар по селу Гроза стал самым массовым преступлением россиян в Харьковской области за время войны – ОВА

Татьяна ОлейникЧетверг, 5 октября 2023, 18:56
Удар по селу Гроза стал самым массовым преступлением россиян в Харьковской области за время войны – ОВА
Фото - Telegram Олега Синегубова

Российская атака по селу Гроза 5 октября стала самым массовым преступлением россиян в Харьковской области с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Террористическая атака русских военных по с. Гроза стала самым кровавым преступлением россиян в Харьковской области за все время с начала полномасштабного вторжения. По последним данным, это преступление унесло жизни 51 гражданского человека, 6 человек ранены".

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Детали: С 6 по 8 октября в Харьковской области объявили дни траура.

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Темы: войнаракетный ударХарьковская область
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