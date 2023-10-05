В Грозе завершили спасательные работы: количество погибших не изменилось
Четверг, 5 октября 2023, 20:36
Спасатели прекратили поиски людей под завалами в селе Гроза на Харьковщине, куда в четверг попали российские захватчики. Количество погибших остается таким, как сообщалось ранее – 51 человек.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram
Детали: Согласно сообщению, по состоянию на 19:50 в селе Гроза Купянского района аварийно-спасательные работы завершены.
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Всего погиб 51 человек. Из них один ребенок 2017 года рождения.
Пострадали шесть человек.
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Предыстория:
- 5 октября россияне ударили по кафе-магазину в селе Гроза Купянского района. Известно о 51 погибшем.
- По данным министра внутренних дел Игоря Клименко, в кафе проходили поминки за умершим односельцем. По его словам, попадание было настолько точным, что есть подозрение, что удар привел кто-то из местных жителей.