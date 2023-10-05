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В Грозе завершили спасательные работы: количество погибших не изменилось

Евгений КизиловЧетверг, 5 октября 2023, 20:36
В Грозе завершили спасательные работы: количество погибших не изменилось
фото с места трагедии, источник: гсчс

Спасатели прекратили поиски людей под завалами в селе Гроза на Харьковщине, куда в четверг попали российские захватчики. Количество погибших остается таким, как сообщалось ранее – 51 человек.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram

Детали: Согласно сообщению, по состоянию на 19:50 в селе Гроза Купянского района аварийно-спасательные работы завершены.

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Всего погиб 51 человек. Из них один ребенок 2017 года рождения.

Пострадали шесть человек.

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Темы: обстрелжертвыХарьковская областьвойна
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