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Путин заявил об обломках ручных гранат в телах на самолете Пригожина

Татьяна ОлейникЧетверг, 5 октября 2023, 20:46
Путин заявил об обломках ручных гранат в телах на самолете Пригожина
Владимир Путин. Фото Getty Images

Российский президент Владимир Путин заявил, что в телах основателя "ПВК Вагнер" Евгения Пригожина и других пассажиров упавшего в Тверской области самолета обнаружили фрагменты гранат, а внешнего влияния на самолет не было.

Источник: Путин на "Валдае", слова которого передают российские СМИ

Детали: По словам Путина, об этом ему сообщил руководитель следственного комитета по результатам экспертизы.

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Он отметил, что следствие по делу об авариях частного самолета Пригожина еще не завершено. По его словам, экспертиза на наличие алкоголя или наркотических веществ в крови погибших не проводилась, но, считает Путин, ее нужно провести.

Предистория:

  • 23 августа вечером российские СМИ и Росавиация сообщили, что в Тверской области разбился самолет, среди пассажиров которого был главарь группы Вагнера Евгений Пригожин. Сообщается, что все 10 человек, которые были на борту, погибли, в том числе и заместитель Пригожина – Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".

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Темы: ПутинПригожин
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