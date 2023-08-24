После смерти Пригожина "ЧВК Вагнер" станет еще опаснее - Моравецкий

Премьер Польши Матеуш Моравецкий боится, что после смерти Евгения Пригожина наемников "ЧВК Вагнер" будет контролировать непосредственно Кремль, что сделает их еще более опасными.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на портал Onet

Детали: "Я не буду комментировать, совпадение это или нет", – заявил Моравецкий, имея в виду авиакатастрофу, в которой, по сообщениям, погиб Пригожин.

"Думаю, поляки способны ответить на это сами. Кураторство над группой Вагнера переходит непосредственно к президенту Путину. Пусть каждый теперь сам для себя ответит, является ли группа Вагнера, которая дислоцируется в Беларуси, большей или меньшей угрозой", – добавил он.

Моравецкий также заявил, что, безусловно, под присмотром Путина группа Вагнера будет еще больше использоваться для провокаций, шантажа, нападений и "всевозможных движений в подрыве политики безопасности".

Напомним: