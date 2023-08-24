После смерти Пригожина "ЧВК Вагнер" станет еще опаснее - Моравецкий
Премьер Польши Матеуш Моравецкий боится, что после смерти Евгения Пригожина наемников "ЧВК Вагнер" будет контролировать непосредственно Кремль, что сделает их еще более опасными.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на портал Onet
Детали: "Я не буду комментировать, совпадение это или нет", – заявил Моравецкий, имея в виду авиакатастрофу, в которой, по сообщениям, погиб Пригожин.
"Думаю, поляки способны ответить на это сами. Кураторство над группой Вагнера переходит непосредственно к президенту Путину. Пусть каждый теперь сам для себя ответит, является ли группа Вагнера, которая дислоцируется в Беларуси, большей или меньшей угрозой", – добавил он.
Моравецкий также заявил, что, безусловно, под присмотром Путина группа Вагнера будет еще больше использоваться для провокаций, шантажа, нападений и "всевозможных движений в подрыве политики безопасности".
Напомним:
- В ЕС не имеют возможности проверить информацию об авиакатастрофе самолета главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в РФ и не хотят спекулировать относительно последствий этого события.
- В среду вечером российские СМИ и Росавиация сообщили, что в Тверской области разбился самолет, среди пассажиров которого был главарь группы Вагнера Евгений Пригожин. Сообщается, что все 10 человек, которые были на борту, погибли, в том числе и заместитель Пригожина – Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".
- Президент США Джо Байден предположил, что президент РФ Владимир Путин может стоять за катастрофой самолета, среди пассажиров которых был указан Пригожин.
- В Париже заявили, что не спешат с выводами об обстоятельствах авиакатастрофы самолета с Пригожиным, а глава МИД Германии также призвала не торопиться с выводами и уверенностью, что глава "вагнеровцев" действительно погиб.