Из-за ракетного удара на поминках погиб сын и вдова покойного военного
Пятница, 6 октября 2023, 00:40
В селе Гроза Купянского района Харьковской области, где из-за российского ракетного удара 5 октября погиб 51 человек, проходили поминки после перезахоронения украинского военнослужащего: его вдова и сын-военный также погибли.
Источник: пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, "Интерфакс-Украина"
Прямая речь Чубенко: "Поминки были из-за перезахоронения погибшего украинского военного. До этого он был похоронен в Днепре, а родственники хотели провести перезахоронение в селе, откуда он родом. Захоронение организовывала семья погибшего военного, а именно сын и жена. Сын перезахороненного тоже был военным. Сын вместе со своей женой и матерью были в кафе и погибли в результате попадания ракеты".
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Предыстория:
- 5 октября россияне ударили по кафе-магазину в селе Гроза Купянского района. Известно о 51 погибшем.
- По данным министра внутренних дел Игоря Клименко, в кафе проходили поминки за умершим односельцем. По его словам, попадание было настолько точным, что есть подозрение, что удар привел кто-то из местных жителей.