Из-за ракетного удара на поминках погиб сын и вдова покойного военного

В селе Гроза Купянского района Харьковской области, где из-за российского ракетного удара 5 октября погиб 51 человек, проходили поминки после перезахоронения украинского военнослужащего: его вдова и сын-военный также погибли.

Источник: пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Чубенко: "Поминки были из-за перезахоронения погибшего украинского военного. До этого он был похоронен в Днепре, а родственники хотели провести перезахоронение в селе, откуда он родом. Захоронение организовывала семья погибшего военного, а именно сын и жена. Сын перезахороненного тоже был военным. Сын вместе со своей женой и матерью были в кафе и погибли в результате попадания ракеты".

Реклама:

Предыстория: