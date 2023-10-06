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Из-за ракетного удара на поминках погиб сын и вдова покойного военного

"Украинская правда"Пятница, 6 октября 2023, 00:40
Из-за ракетного удара на поминках погиб сын и вдова покойного военного
ФОТО С МЕСТА ТРАГЕДИИ, ИСТОЧНИК: ГСЧС

В селе Гроза Купянского района Харьковской области, где из-за российского ракетного удара 5 октября погиб 51 человек, проходили поминки после перезахоронения украинского военнослужащего: его вдова и сын-военный также погибли.

Источник: пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Чубенко: "Поминки были из-за перезахоронения погибшего украинского военного. До этого он был похоронен в Днепре, а родственники хотели провести перезахоронение в селе, откуда он родом. Захоронение организовывала семья погибшего военного, а именно сын и жена. Сын перезахороненного тоже был военным. Сын вместе со своей женой и матерью были в кафе и погибли в результате попадания ракеты".

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Темы: ракетный ударвойнаХарьковская область
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