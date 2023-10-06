Ракетный удар по Грозе: количество погибших возросло

Возросло количество погибших в результате удара по селу Гроза Харьковской области 5 октября.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубова в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "52 человека погибли в результате этого ракетного обстрела. Один человек умер в медицинском учреждении. Люди еще там находятся (в медучреждениях - ред.). Травмы достаточно серьезные.

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Подразделения ГСЧС работают на месте и сейчас. Происходит идентификация частей тел".

Детали: По данным ОВА, количество жертв может быть больше.

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