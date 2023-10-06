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Ракетный удар по Грозе: количество погибших возросло

Татьяна ЛозовенкоПятница, 6 октября 2023, 09:32
Ракетный удар по Грозе: количество погибших возросло
фото из телеграмма Синегубова

Возросло количество погибших в результате удара по селу Гроза Харьковской области 5 октября. 

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубова в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "52 человека погибли в результате этого ракетного обстрела. Один человек умер в медицинском учреждении. Люди еще там находятся (в медучреждениях - ред.). Травмы достаточно серьезные.

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Подразделения ГСЧС работают на месте и сейчас. Происходит идентификация частей тел". 

Детали: По данным ОВА, количество жертв может быть больше.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Россияне 5 октября ударили по кафе-магазину в селе Гроза, Купянского района. Ранее сообщалось о 51 погибшем.
  • По данным министра внутренних дел Игоря Клименко, в кафе проходили поминки по умершему односельчанину. По словам Клименко, попадание было настолько точным, что есть подозрение, что удар навел кто-то из местных жителей.

Темы: Харьковская областьжертвыракетный ударвоенные преступления
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