Арестованный митрополит УПЦ МП продолжил снимать провокационные видео и получил новое подозрение

Митрополиту Черкасской епархии УПЦ МП, который находился под домашним арестом по делу о разжигании религиозной вражды, сообщили о новом подозрении по той же статье.

Источник: пресс-служба Службы безопасности Украины, пресс-служба Нацполиции, пресс-служба Офиса генерального прокурора, УП

Детали: В начале этого года митрополиту вручили подозрение по фактам отрицания российской агрессии и распространения призывов к межконфессиональной вражде. Тогда суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

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Правоохранители не называют имени митрополита, но Черкасскую епархию УПЦ МП возглавляет Феодосий (Снигирев).

Дословно СБУ: "Однако это не остановило клирика. В собственном доме он начал записывать провокационные видео, в которых повторял кремлевские нарративы о религиозных общинах в Украине.

Установлено, что в своих "обращениях" фигурант пренебрежительно высказывался о верующих и священнослужителях других конфессий.

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Также он пытался дискредитировать сотрудников правоохранительных органов Украины, которые проводили мероприятия по безопасности на территории религиозных общин области.

После записи пропагандистских видео их автор в рясе распространял деструктивный контент на Youtube-канале сайта Черкасской епархии УПЦ МП".

Больше деталей: Полиция уточняет, что митрополит записывал и публиковал видео в июне. ОГП сообщает, что факт преступных действий подтвержден судебно-лингвистической экспертизой.

ФОТО СБУ

Митрополиту сообщено о еще одном подозрении по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно).

фото предоставленное УП

Решается вопрос об избрании новой меры пресечения, но уже содержание под стражей.

Полиция сообщает, что ему грозит до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Продолжается расследование.