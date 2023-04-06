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Митрополиту Черкасской епархии УПЦ МП Феодосию сообщили еще одно подозрение

Елена РощинаЧетверг, 6 апреля 2023, 12:22
Митрополиту Черкасской епархии УПЦ МП Феодосию сообщили еще одно подозрение
Митрополит Феодосий, фото с cherkasy.church.ua

Служба безопасности Украины собрала доказательства того, что руководитель Черкасской епархии УПЦ МП отрицал вооруженную агрессию России против Украины и оправдывал действия захватчиков, – и объявила ему подозрение в дополнение к подозрению в разжигании межконфессиональной вражды.

Источник: Служба безопасности Украины, Черкасская областная прокуратура

Детали: Правоохранители не называют имени митрополита, но Черкасскую епархию УПЦ МП возглавляет Феодосий (Снигирев). 

 

По данным следствия, в 2020 году клирик отдал распоряжение создать в епархии новый ведомственный сайт по шаблону Русской православной церкви (РПЦ).

При его разработке было использовано российское программное обеспечение, которое позволяло ретранслировать деструктивный контент с прокремлевских интернет-ресурсов.

Среди них – "patriarchia.ru" и "pravoslavie.ru", на которых пропагандисты РПЦ оправдывают вооруженную агрессию РФ и военные преступления россиян (у СБУ – "рашистов").

По данным СБУ, на новом сайте митрополит восхвалял московских священников, которые помогают агрессору, а также призывал к "объединению" религиозных общин в войне против Украины.

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Прокуратура добавляет, что высокопоставленный представитель УПЦ МП обеспечивал систематическое размещение на официальном сайте Черкасской епархии УПЦ материалов с интернет-ресурсов РПЦ, содержание которых содержит признаки оправдания, отрицания и признания правомерной военной агрессии представителей РФ против Украины, а также нарративы московского патриарха Кирилла и призывы, направленные на объединение церквей и общества для победы России.

 

Следователи СБУ сообщили митрополиту о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Этому предшествовало: В феврале 2023 года Служба безопасности Украины сообщила руководителю Черкасской епархии УПЦ МП о подозрении в разжигании межконфессиональной вражды (ст. 161 Уголовного кодекса Украины).

5 апреля митрополит Феодосий заявил, что "те, кто не почувствовал духовной разницы после перехода в раскол, и до перехода не находились в церкви", имея в виду независимую Православную церковь Украины и пророссийскую Украинскую православную церковь.

Предыстория:

  • 7 ноября 2022 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении винницкому митрополиту УПЦ МП Ионафану (Анатолию Елецких) в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ч. 2 ст. 161 УКУ).
  • 2 декабря 2022 года митрополиту Кировоградской епархии УПЦ МП Иоасафу (Губеню) сообщили о подозрении в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и т.д. (ч. 1 ст. 161 УКУ).
  • 1 апреля 2023 года бывшему наместнику Киево-Печерской лавры Павлу (Петру Лебедю) вручили подозрение в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений" и "глорификации участников вооруженной агрессии РФ против Украины" (ст. 161 и 436-2 УКУ). Суд отправил митрополита Павла под круглосуточный домашний арест.
  • Украинская власть хочет запретить пророссийскую УПЦ и изгнать ее монахов из лавр (мужских монастырей) в Киеве и в Почаеве.
  • Священнослужители УПЦ МП судятся с президентом Владимиром Зеленским и миграционной службой из-за санкций и лишения гражданства.

Темы: УПЦ МПСБУпрокуратураЧеркасская область
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