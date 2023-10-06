Лукашенко обещает за год вооружиться для современной войны и угрожает врагам
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что примерно через год страна будет иметь "все в полном объеме" для ведения современной войны.
Источник: Белта со ссылкой на заявление Лукашенко во время поездки в Брестскую область
Прямая речь: "Опыт современной войны полностью нами усвоен. К середине будущего года мы будем иметь все в полном объеме, что нам необходимо: связь, разведка, беспилотники, ударные в частности, активная защита.
... Но, обороняясь, мы это будем делать активно. Чтобы в любой момент перейти в наступление, если будет необходимость".
Детали: В то же время Лукашенко намекнул на возможность применения ядерного оружия для нанесения "непоправимого вреда" врагу.
Прямая речь: "Мы не говорим о более мощном оружии, которое сегодня у нас есть, для того, чтобы показать свою мощь и нанести противнику неприемлемый ущерб.
Мы не будем покупать тысячи танков, но у нас всегда есть возможность нанести неприемлемый ущерб. То есть, прежде чем нападать на Беларусь, он подумает, что ответ будет таким, что для них неприемлем".
Что предшествовало:
- 22 июля в Разведывательном управлении Министерства обороны США заявили, что "нет оснований сомневаться" в том, что Россия действительно разместила тактическое ядерное оружие в Беларуси, как заявлял президент РФ Владимир Путин.
- В то же время глава ГУР Кирилл Буданов считает, что Беларуси не сможет использовать ядерное оружие.