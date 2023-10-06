Лукашенко обещает за год вооружиться для современной войны и угрожает врагам

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что примерно через год страна будет иметь "все в полном объеме" для ведения современной войны.

Источник: Белта со ссылкой на заявление Лукашенко во время поездки в Брестскую область

Прямая речь: "Опыт современной войны полностью нами усвоен. К середине будущего года мы будем иметь все в полном объеме, что нам необходимо: связь, разведка, беспилотники, ударные в частности, активная защита.

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... Но, обороняясь, мы это будем делать активно. Чтобы в любой момент перейти в наступление, если будет необходимость".

Детали: В то же время Лукашенко намекнул на возможность применения ядерного оружия для нанесения "непоправимого вреда" врагу.

Прямая речь: "Мы не говорим о более мощном оружии, которое сегодня у нас есть, для того, чтобы показать свою мощь и нанести противнику неприемлемый ущерб.

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Мы не будем покупать тысячи танков, но у нас всегда есть возможность нанести неприемлемый ущерб. То есть, прежде чем нападать на Беларусь, он подумает, что ответ будет таким, что для них неприемлем".

Что предшествовало: