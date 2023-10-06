Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лукашенко обещает за год вооружиться для современной войны и угрожает врагам

Татьяна ЛозовенкоПятница, 6 октября 2023, 14:53
Лукашенко обещает за год вооружиться для современной войны и угрожает врагам
фото Белта

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что примерно через год страна будет иметь "все в полном объеме" для ведения современной войны.

Источник: Белта со ссылкой на заявление Лукашенко во время поездки в Брестскую область

Прямая речь: "Опыт современной войны полностью нами усвоен. К середине будущего года мы будем иметь все в полном объеме, что нам необходимо: связь, разведка, беспилотники, ударные в частности, активная защита. 

Реклама:

... Но, обороняясь, мы это будем делать активно. Чтобы в любой момент перейти в наступление, если будет необходимость".

Детали: В то же время Лукашенко намекнул на возможность применения ядерного оружия для нанесения "непоправимого вреда" врагу. 

Прямая речь: "Мы не говорим о более мощном оружии, которое сегодня у нас есть, для того, чтобы показать свою мощь и нанести противнику неприемлемый ущерб. 

ВИДЕО ДНЯ

Мы не будем покупать тысячи танков, но у нас всегда есть возможность нанести неприемлемый ущерб. То есть, прежде чем нападать на Беларусь, он подумает, что ответ будет таким, что для них неприемлем".

Что предшествовало:

Темы: ЛукашенкоБеларусьоружиевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Все новости...
Лукашенко
Беларусь объявила о проверке боеготовности армии
Посол Венгрии вручил верительные грамоты Лукашенко
Лукашенко анонсировал поездку Путина в Киргизстан в октябре
Последние новости
14:55
фотоВ Турции состоялся первый полет беспилотника с украинским двигателем
14:45
В 2023 году украинцы донатили в 3 раза больше, чем в прошлом году - monobank
14:33
Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
Все новости...
Реклама: